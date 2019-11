El running s’ha convertit els darrers anys en un dels esports més practicats i cada volta arrela amb més força entre les noves generacions. Eixe és l’objectiu del Club Atletisme Noulas, el qual ha posat en marxa aquest nou curs la seua primera Escola d’Atletisme a Nules.

Aquesta iniciativa té com a objectiu el desenvolupament tant físic com psicològic dels alumnes adaptant la metodologia de treball per a cada categoria i edat. El president del club, Emilio Pedro Galindo, explica que «volem transmetre els valors de l’atletisme que milloren la capacitat física i intel·lectual, i fomentar les relacions socials i l’autoestima». Per això els entrenaments estan dissenyats per a promoure la competició d’una manera eminentment lúdica.

L’Escola d’Atletisme es va posar en marxa amb unes jornades de portes obertes les quals es van celebrar la primera setmana d’octubre al CEIP Jaume I, on també es van realitzar les primeres sessions fins que han començat les obres de millora del centre dins del Pla Edificant, la qual cosa ha fet que es traslladen al Club Scude.

Les classes tenen lloc els dimarts i dijous, de 17.30 a 18.30 hores. Per ara compten ja amb una decena de joves corredors, dels 5 als 14 anys, i fins i tot tres d’ells ja s’han estrenat en competició. Així, Sara Zaragoza, Gema Galindo i Adrián Caballer han participat en les dues primeres jornades dels Jocs Esportius Municipals de cros de la ciutat de Castelló.

Des del club s’informa als joves de les competicions en les quals poden participar, i està previst fer noves jornades de portes obertes el proper gener, ja que la incripció a l’Escola d’Atletisme continua oberta.

Les sessions són impartides per dos entrenadors titulats per la Real Federación Española de Atletismo i amb àmplia experiència esportiva i docent. Així, Carlos Alcalà porta cinc anys al capdavant de l’Escola d’Atletisme de la Vall d’Uixó, mentre que Omar Demistocle González, amb més de 18 anys d’experiència, té un palmarés amb 95 medalles nacionals i internacionals i ha sigut seleccionador nacional cubà, entrenador del Playas de Castellón i del CA La Vall d’Uixó.

En les sessions està previst practicar totes les disciplines de l’atletisme, no només córrer, i a més de la possibilitat de fer dos grups per edats quan hi haja més nens, s’ha llançat la proposta de fer una escola per als pares dels alumnes. Tots a córrer!