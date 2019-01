CADET A Volei Grau Castelló, el referent del volei femení a la capital de la Plana

NOM DEL CLUB:

VOLEI GRAU CASTELLÓ.

ANY DE FUNDACIÓ:

2011.

PRESIDENT:

JOSÉ MIGUEL VARELLA.

PAVELLÓ:

PABLO HERRERA.

EQUIPACIÓ:

BLAVA.

PRIMER EQUIP:

SUPERLLIGA 2 FEMENINA.

Un dels equips més en forma del Volei Grau Castelló és el juvenil, el qual lidera la Primera Autonòmica. El club confia que aquest grup de jugadores puguen tindre un gran final de temporada el proper mes de maig, quan el Volei Grau serà amfitrió del Campionat d’Espanya juvenil femení, el qual organitzarà a Castelló de l’1 al 5 d’aquest mes. Cal destacar també que moltes d’aquestes jugadores disposen sovint de minuts amb el primer equip que juga a la Superlliga 2 femenina.

Pel que fa a la categoria cadet, l’equip A va en segona posició a la lliga autonòmica, un lloc que li donarà opció a classificar-se per a la final de la Comunitat Valenciana, on tractaran d’arribar al Campionat d’Espanya que es jugarà a Almeria. Seria un gran colofó per una temporada en la qual el cadet A també s’ha proclamat subcampió de la Copa d’Espanya, el darrer desembre a Valladolid.

El cadet B, el qual dirigeixen Sergio Guillamón i Sergio Kazac, ocupa el primer lloc de la lliga zonal (Segona) i més enllà dels resultats està centrat a formar jugadores per a que la propera temporada donen el salt al cadet A.

En quant als infantils, l’A és un conjunt amb gran projecció, situat a l’octava posició de la lliga de rendiment. Per la seua banda, l’infantil B, entrenat per Sergio Guillamón i José Miguel Varella, és un equip jove i amb un gran futur, el qual ocupa la desena posició de la lliga zonal (Segona).

ESCOLES / El Volei Grau Castelló també porta diverses escoles per a fomentar aquest esport en centres educatius de la capital de la Plana. Enguany hi participen l’IES Miquel Peris i també els col·legis Elcano, El Pinar, La Marina, L’Illa, Herrero, Bisbe Climent, Fadrell i Mestre Canós.