NOM DEL CLUB:

BURRIANA FÚTBOL BASE.

ANY DE FUNDACIÓ:

2006.

PRESIDENT:

JUAN MIGUEL CARREGUÍ.

TERRENY DE JOC:

LLOMBAI.

EQUIPACIÓ:

BLAVA I BLANCA.

NOMBRE D’EQUIPS:

17.

Tota la gran família del Burriana Fútbol Base va viure el darrer diumenge 25 de novembre la gran festa de la presentació de tots els seus equips per a aquesta temporada, la qual es va celebrar pel matí al camp de San Fernando, amb la presència de l’alcaldessa, Maria Josep Safont, i el regidor d’Esports, Vicent Granel.

Una de les novetats d’aquesta temporada és que han potenciat l’aposta pels entrenaments específics de porters, per als quals ja tenen tres entrenadors de porters: Javi, David i Lluc.

El club continua creixent, amb entrenaments setmanals intensos i dirigits a l’ensenyança dels jugadors. Tot això s’està notant ja a les competicions en les quals participan els seus equips, començant pel cadet A i acabant amb el prebenjamí C.

Juan Miguel Carreguí continua al cadpdavant de la directiva com a president, amb Miguel Muñoz com a vicepresident i Juan Moreno com a vocal. Per segona temporada consecutiva Raúl Rubert exercix com a secretari i director esportiu, amb Vicente Javier Prior com a coordinador de futbol-11 i Alejandro Carreguí com a coordinador de futbol-8, sense oblidar a José Beltrán, que s’encarrega de que la roba i el material estiguen sempre com toca.

La directiva i els entrenadors estan treballant amb ganes per a que l’escola del Burriana FB siga capdaventera a la província, sempre dirigida a l’ensenyança esportiva i personal dels jugadores del club. I això ja s’està veient reflexat en la categoria juvenil, on els cadets que van acabar l’any passat ja estan fent una gran temporada amb el juvenil.

més futbol femení / El Burriana FB també va a més pel que fa a la seua aposta pel futbol femení, ja que aquesta temporada té un equip més, sumant un infantil a l’aleví que ja tenia l’any passat.

El club continua tractant d’organitzar més activitats al marge de les competicions oficials. Així, el proper estiu tenen previst realitzar un campus a Borriana on volen tindre una gran presència de xiquets.