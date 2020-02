NOM DEL CLUB:

VILA-REAL BÀSQUET CLUB.

ANY DE FUNDACIÓ:

1993.

PRESIDENT:

MIGUEL MONZÓ.

PAVELLÓ:

BANCAIXA.

EQUIPACIÓ:

BLAVA I TARONJA.

PRIMER EQUIP:

PRIMERA NACIONAL.

La història del Vila-real Bàsquet Club és la d’un creixement constant. Fundat l’any 1993 amb només dos equips, hui el club està format per un total de 12 conjunts, des de la categoria prebenjamí fins a sènior, tots ells femenins, amb 130 jugadores.

Excepte el prebenjamí i l’aleví Leonauto, que competeixen en la Lliga del Patronat de Castelló, la resta d’equips disputen les lligues organitzades per la FBCV, on molts d’ells estan tenint aquesta temporada un gran paper.

L’escola vila-realenca de bàsquet femení està creixent pel que fa al nombre de jugadores en els darrers anys, la qual cosa ha permés formar enguany fins a tres equips en categoria aleví.

ascens / El referent de totes les xiquetes és l’equip sènior, que la darrera temporada va aconseguir l’ascens a categoria Nacional i lluita per l’objectiu de mantindre-la de cara a la propera campanya, treballant dur per a ser l’espill on puga mirar-se la base.

El club de Vila-real organitza a més dos campus de formació. D’una banda, el Campus de Nadal, que a finals de 2019 va celebrar la seua segona edició amb un gran èxit de participació.

Però sobretot el prestigiós Campus de Pasqua, que prepara ja la seua edició número 24. Un campus orientat a tots aquells xiquets i xiquetes de Vila-real que vulguen gaudir amb aquest esport, i a més compaginar-lo amb altres activitats com natació, xarrades de nutrició, manualitats i competicions. Tot dirigit a joves des dels 5 i fins els 13 anys.

En el Vila-real BC treballen a diari per a poder lluitar per aconseguir tots els objectius que es proposen, sense rendir-se mai i gaudint sempre de tot el que els uneix: el bàsquet.