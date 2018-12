El jove pilot castellonenc Carlos Palma Prades acaba de fer els 14 anys i continua confirmant temporada rere temporada que té un futur espectacular en el món del trial. Després de guanyar l’any passat el Campionat d’Espanya juvenil A, aquesta temporada va donar el salt a cadet (125cc), amb l’objectiu inicial d’anar agafant experiència a la nova categoria... i de nou s’ha proclamat campió d’Espanya.

El domini de Carlos ha sigut quasi absolut, ja que ha guanyat sis de les set primeres proves disputades i ha sigut segon en l’única en la qual se li ha escapat el primer lloc, fins a assegurar-se el títol nacional el darrer 21 de octubre, en signar la seua sisena victòria en la cursa disputada a Becerril de la Sierra (Madrid).

Tot i que la darrera prova de la temporada, la qual es va celebrar el 18 de novembre a Peñarroya-Pueblonuevo (Còrdova), puntuava doble, com que Carlos ja tenia el campionat a la butxaca, va provar en la categoria júnior, en la qual competirà la propera temporada. I tot i que va córrer amb la seua moto de 125cc amb pilots de 15 i 16 anys els quals portaven motos de 300cc, la cilindrada d’aquesta categoria, el jove castellonenc va aconseguir un més que meritori setè lloc, la qual cosa fa preveure que el pilot continuarà donant sorpreses en una nova categoria que, un any més, serà superior a la que li correspondria per la seua edat.

L’objectiu per a la propera temporada en júnior també és «anar fent-me a la nova categoria i a conduir en 300cc, però després de com ens ha anat enguany, no renunciem a res», explica el jove pilot.

debut amb 300cc / I és que tot i que només porta dues setmanes entrenant amb la nova moto de 300cc, el diumenge passat ja va participar en la darrera cursa del campionat autonòmic d’Aragó, al Matarranya (Terol), una vegada més per a provar-se amb pilots majors, i va aconseguir el segon lloc en la prova absoluta.

Carlos continua formant part de l’equip Beta, el qual li dóna assistència tècnica a les curses i part del seu equipament, alhora que és un dels pilots amb la beca esportiva de la Diputació de Castelló. Ara busca a més nous patrocinadors per a cobrir les despeses del campionat júnior i assegurar així la seua participació.

La propera temporada també tornarà a competir en l’autonòmic de trial i la seua gran il·lusió és estrenar-se al Campionat Europeu.