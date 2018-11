Castelló ofereix el reconeixement al present i futur del seu esport DISTINCIONS

La ciutat de Castelló va viure anit la gran gala anual dedicada als joves esportistes del futbol base que cada temporada ho donen tot per aconseguir els seus somnis.

La XXVII Festa Homenatge a l’Esport Base de la capital de la Plana va estrenar escenari, al Centre Cultural la Marina del Grau, on van ser premiats un total de 36 esportistes joves, 21 homes i 15 dones, de 26 clubs diferents i 23 modalitats esportives.

L’acte va tindre la presència de la vicealcadesa de Castelló, Ali Brancal, així com del regidor d’Esports, Enric Porcar; el 7è tinent d’alcalde, Ignasi Garcia; la 9a tinenta d’alcalde, Mari Carmen Ribera; els regidors Omar Braina, Juan José Pérez, Salomé Pradas, Vicente Vidal i Manuel Paduraru; la secretaria de les Corts, Irene Gómez; el senador Jorge Navarrete; les directores generals de Sanitat Victoria Garrido i Ana Vila; i el president de l’Autoritat Portuaria, Francisco Toledo.

La gala va incloure un homenatge especial per la seua trajectòria esportiva i per ser un exemple dels valors de l’esport a l’heptatleta del Playas de Castellón Bárbara Hernando i al piragüista del Real Club Náutico de Castellón, Vicente Claramonte. Hernando ha estat campiona d’Espanya en vàries categories i té el rècord d’Espanya de pentatló des de 2011. Per la seua part, Claramonte ha sigut campió d’Europa i bronze en el mundial de caiac pol amb Espanya.

També en aquesta edició es va fer una distinció especial a esportistes que han sigut campions d’Espanya o han aconseguit la internacionalitat amb la selecció espanyola absoluta en els últims anys. Així, es va guardonar els atletes Víctor Ruiz Orden, Alexis Satre Arnau, Cristina Ferrando Fores i Eric Peñalver Napoleón; la jugadora de rugbi María Ahis Adell; Silvia Albarracin Vilarroig per pesca submarina; i Sergio Corbella Trillo en caiac polo.

La gala, en col·laboració amb el Col·legi de Psicòlegs, vol continuar incentivant els valors al voltant de l’esport. Així, es van projectar cinc vídeos elaborats pels clubs amb els seus esportistes com a protagonistes. Aquesta vegada hi van participar l’Unió Esportiva Ripollés de futbol, el Club Gimnàstica Tramuntana de rítmica, el Club Pilotari Castelló, el Club Tenis de Mesa Costa Azahar i Encuentros Deportivos Castellón de futbol. Una nit inoblidable.