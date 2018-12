Marina d’Or ha convertit Orpesa en la capital del taequondo des del darrer cap de setmana amb el Campionat d’Europa per clubs, on els esportistes provincials de base han tingut molt bons resultats.

En la categoria cadet l’únic representant castellonenc entre els 500 esportistes de 25 països ha sigut Pepe Ortiz García, del CD Granjo, en menys 41 quilos. Després de guanyar el bronze als I Multi European Games el darrer juny, Pepe va guanyar experiència davant el representant turc, que el va eliminar en primera ronda amb un marcador ajustat.

Ja en l’Europeu per clubs, Pepe, en -45qs, va guanyar a Frància per 24-11 i després va perdre amb el representant de València i futur campió d’Europa després d’anar tot el combat amb un marcador molt ajustat.

subcampiona / Pel que fa a la resta d’esportistes del CD Granjo, Neus Valbuena (2005) va guanyar la plata en cadet -55qs després de perdre per només un punt a la final davant Navarra. Abans va guanyar els seus primers combats per superioritat a Asturies, França i Galicia, fins a proclamar-se subcampiona d’Europa.

A aquesta medalla es va sumar el bronze d’Alexis Fabian Sandu (2002) en júnior -78 qs, que va passar els quarts contra Ucraïna per desqualificació i després va perdre en semifinals davant el representant gallec per 4-12, quedant així com a tercer millor lluitador europeu júnior.

A més, van destacar les bones actuacions d’altres esportistes com Enric Salvador (2005) en cadete -49 qs, que va caure en quarts per un ajustat 16-14 i se li va escapar la medalla a només un segon de la fi del combat, o Sebastian Iulian (2001), en júnior -51 qs, que va superar els octaus amb el punt d’or davant del representant de Madrid i va perdre amb Galícia per 16-8.