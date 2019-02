CATEGORIES El CD Tonín, un històric que segueix apostant pels valors del futbol

El Club Deportes Tonín, entitat històrica del futbol base provincial i autonòmic, continua com cada temporada defensant els seus principis de sempre, basats en la formació integral dels xiquets i xiquetes que l’integren, ja que consideren el futbol com un element canalitzador més per al seu desenvolupament.

En el club castellonenc donen molta importància als valors que aporta la pràctica d’aquest esport d’equip, tals com són l’esforç, el sacrifici, la disciplina, la competitivitat, el companyerisme, etc.

Pertànyer a aquest club és, per tant, assumir valors basats en el respecte, la consideració i conductes adequades cap a tots i cadascun dels que participen en cada entrenament, en cada partit o en cada encontre futbolístic en els quals participen.

En aquesta nova temporada 2018-19 el CD Tonín competeix amb dos equips cadets i infantils en futbol-11, mentre que en les categories de futbol-8 ho fa amb tres equips alevins, tres benjamins i tres prebenjamins.

escoles // A més, el club té les escoles de futbol i de porters en les quals Edgar transmet tots els seus coneixements i experiència.

En total, més de 200 jugadors i 25 monitors formen la gran família del CD Tonín durant aquesta nova temporada.

Pel que fa a projectes de futur, el club de la capital de la Plana continua treballant per a conjugar equips amb un bon nivell futbolístic amb l’escola de futbol propiament entesa, oferint l’oportunitat de jugar a tots aquells als que els agrada el futbol, o que simplement els abelleix realitzar un esport, minimitzant els resultats classificatoris.

campus / D’altra banda, el CD Tonín també té previst organitzar la setena edició del seu campus de futbol, el qual tindrà lloc durant la primera quinzena del proper mes de juliol. A més, el club estudia la possible organització d’un torneig de futbol-8 en els propers mesos.

NOM DEL CLUB:

CLUB DEPORTIVO TONÍN.

ANY DE FUNDACIÓ:

1980.

PRESIDENT:

ANTONIO NAVARRO MANZANARES.

TERRENY DE JOC:

GRAN VÍA.

EQUIPACIÓ:

ROJA, NEGRA I BLANCA.

NOMBRE D’EQUIPS:

14.