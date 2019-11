El CD Castellón ensenya que Ser porter és fàcil REFERENT

L’Escola Albinegra de Porters continua treballant per a formar bons arquers per a la base del CD Castellón. Si fa poc es va realitzar una important activitat a la ciutat peruana de Lima, el darrer dimecres 13 de novembre hi va haver una jornada de formació per als porters de futbol-8

Amb el lema Ser porter és fàcil, Agustín Segura va oferir una xarrada de formació perquè els joves porters puguen continuar assimilant conceptes per a millorar sota els pals. El responsable de l’Àrea de porters del CD Castellón i també entrenador de porters del primer equip albinegre, va valorar de manera molt positiva aquesta sessió, en la qual va estar acompanyat pels entrenadors de porters de la base, Pepe Peñarroja i Alejandro Basevi.

En la jornada de formació, en la qual els joves van fer moltes preguntes, es va focalitzar el model de porter que busca el CD Castellón, que no és altre procediment que utilitzar els porters del primer equip, Álvaro Campos i Jesús López, com a referents.

La sessió, que tindrà continuitat amb els porters del equips de futbol-11, es va centrar primer en les estratègies per a defensar la porteria, i després en distingir el carril frontal del lateral, traslladant la prioritat de protegir la porteria abans que l’espai.