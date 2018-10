El CD Castellón viu la gran festa del seu futbol base amb 600 jugadors

L’estadi Castalia va ser ahir testic del futur del CD Castellón. Els més de 600 jugadors que formen enguany el seu futbol base, acompanyats per un centenar d’entrenadors, van desfilar per la gespa del coliseu albinegre en la espectacular presentació oficial de tots els equips per a aquesta nova temporada 2018-19.

Un curs en el qual s’inicia una nova etapa per al futbol base del CD Castellón, gestionat per la Fundació Albinegra, i dividit en dues estructures esportives: CD Castellón i el nou CF Promesas Castalia. El primer té enguany 14 equips federats i una escoleta d’iniciació, amb dos juvenils, dos cadets, dos infantils, dos alevins, dos benjamins, dos prebenjamins, un femení futbol-11 i un femení futbol-8. Per la seua banda, el CF Promesas Castalia s’estrena amb 18 equips: dos juvenils, tres cadets, tres infantils, quatre alevins, quatre benjamins i dos prebenjamins.

L’acte es va completar amb la presentació de l’amateur, el CD Castellón-Asorcas i el Joventut Almassora Femení. L’actuació dels ballarins i ballarines del Centre de Dança Coppelia va introduir la presentació de tots els equips i per últim es van lliurar tota una sèrie de reconeixements als protectors i benefactors de la Fundació Albinegra i a tots aquells vinculats al CD Castellón que han destacat els darrers mesos.

L’acte va tindre la presència dels jugadors del primer equip i del president del CD Castellón Vicente Montesinos, qui va cridar el Pam, Pam, Orellut! acompanyat per tots els presents i va destacar que «som la família albinegra i la força d’un sentiment».

També hi va assistir el regidor d’Esports, Enric Porcar, qui va reconéixer que «és un goig veure tants xiquets i famílies que es bolquen amb el CD Castellón».

Finalment, el patró de la Fundació Albinegra i actual secretari tècnic del club albinegre, Ángel Dealbert, es va emocionar i va manifestar mentre es dirigia al públic que «sense vosaltres aquest club no seria res, perquè el CD Castellón és cantera».