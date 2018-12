El CD Tonín guanya el VIII Lo Campanar

El CD Tonín s’ha proclamat aquesta setmana campió del VIII Torneig Lo Campanar, organitzat un any més pel CF Alcalà per a categoria prebenjamí de segon any i que es va disputar el dijous 6 de desembre.

Aquesta edició ha sigut sens dubte una de les més espectaculars de la província, en la qual va faltar molt poc per a que els amfitrions s’emportaren el trofue. Però després de guanyar al Levante UD en semifinals, als xivertins se’ls va acabar la benzina en la final davant el Tonín.

Per la seua banda, el Levante es va consolar amb la tercera plaça, davant un CD Roda que va ser quart després de no perdre cap partit en tota la competició. Només la loteria dels penalts va poder amb els joves jugadors gualdinegres.

El complet cartell d’enguany el van completar el Villarreal CF, Primer Toque CF, Benicarló Base Fútbol, Vinaròs EFC, UE Rapitenca, CD Castellón, CD Cabanes i CF Jubelama de Castellón, amb la qual cosa el torneig d’Alcalà de Xivert ha tornat a reunir als millors prebenjamins de les províncies de Castelló, València i Tarragona.

A les grades també es va viure un ambient fantàstic, amb centenars d’aficionats que van donar el seu suport als dotze quips participants. Així, el CF Alcalà va tornar a posar en valor el futbol dels més menuts. Tot un espectacle esportiu.