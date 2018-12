El darrer cap de setmana, coincidint amb la Festa del Tenis Espanyol al Ciutat de Castelló i el 50é aniversari del Club de Tenis Castelló, es va disputar en aquestes darrers instal·lacions el Màster final del Circuit Aficionats.

Hi van participar més de 150 jugadors de totes les edats arribats des de tots els punts d’Espanya després d’haver-se classificat en els tornejos de les seues regions.

Aquest circuit s’ha creat per als tenistes menys experts, d’iniciació i nivell intermig, i aquesta primera edició ha culminat amb el Màster al CT Castellón, on es va viure un gran ambient amb els pares, jugadors i aficionats. Des dels més petits de la categoria sub-8, els quals van jugar a les pistes de minitenis, passant pels sub-10, sub-12 i fins a sub-15, tots van demostrar una gran il·lusió, companyerisme i ganes de competir i demostrar el que han aprés.

Com a plat fort del dissabte, els jugadors del Màster van fer un clínic amb els jugadors professionals convidats per a la Festa del Tenis: Juan Carlos Ferrero, Anabel Medina, David Ferrer, Dani Gimeno, Pablo Carreño, Álex Corretja i el castellonenc Roberto Bautista. També es van sortejar regals i amb les finals del diumenge es va tancar un torneig el qual ha sigut un èxit de participació per a seguir molts anys.