Club Handbol Nules, una dècada fent realitat un somni esportiu CONSOLIDACIÓ

NOM DEL CLUB:

CLUB HANDBOL NULES.

ANY DE FUNDACIÓ:

2009.

PRESIDENT:

HÉCTOR GARCÍA.

PAVELLÓ:

POLIESPORTIU MUNICIPAL.

EQUIPACIÓ:

NEGRA I VERDA.

PRIMER EQUIP:

TERRITORIAL.

Des que en la temporada 2009-10 un grup d’amics es va reunir per a crear un equip d’handbol, i evitar així que aquest esport desapareguera a Nules, fins ara, han passat ja deu temporades en les quals l’handbol no ha fet més que veure créixer la seua massa social i els seus èxits.

En aquella època inicial, 16 joves de la localitat es van unir per a rememorar els bons moments de la seua infància practicant aquest esport i provar que noves generacions pogueren reviure’ls. Hui, són més de 120 persones de totes les edats les que conformen el Club Handbol Nules.

Amb huit equips repartits en diverses categories, l’handbol es consolida com una de les principals ofertes esportives de la població, i segons el president de l’entitat, Héctor García, el seu èxit es deu «a la forta aposta del club, des dels seus inicis, per la igualtat, i al fet que és un dels pocs esports locals que aposta per la línia femenina i per la inclusió de xiquets i xiquetes amb pocs recursos, per a la qual cosa el club compta amb les Beques AMC per a estudiants-esportistes».

Aquesta manera de treballar es tradueix en dos equips mixtos en categories benjamí i aleví, un d’infantil masculí, un de juvenil femení i dos equips, un de masculí i un de femení, en cadet i sènior.

cadet femení / Destaca el cadet femení, que enguany competeix en categoria Autonòmica amb els 20 millors equips de la Comunitat, fent un bon paper i lluitant per la permanència.

Per a Héctor García, «aquests números són positius, però l’objectiu continua sent el mateix, que cap menor es quede sense fer esport per manca de recursos, i completar totes les categories en totes dues línies».

El Club Handbol Nules té a més un acord de col·laboració amb el Club Almassora Balonmano que arriba enguany a la tercera temporada consecutiva. Així, els equips femenins de les categories sènior, juvenil i cadet, juguen com a locals a Nules però tenen tant jugadores d’aquesta població, que són la majoria, com procedents d’Almassora.