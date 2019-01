El Club Natació Benicarló viu una temporada de rècord amb 400 socis PROJECCIÓ

Aprofitant les vacances de Nadal, el diumenge 23 de desembre bona part dels nedadors del Club Natció Benicarló en les seues diverses categories es van fer la fotografia oficial d’aquesta nova temporada.

Tot i que no va ser possible ajuntar-los a tots, una part molt important dels socis i dels nedadors es reuniren davant de la piscina municipal per a deixar una impactant imatge per a la història de la natació local.

I és que el club està format actualment per 400 socis i prop de 500 esportistes, un nombre de practicants de la natació en qualsevol franja d’edat que supera tots els registres històrics del CN Benicarló. Per això la junta directiva està molt orgullosa de dirigir un club que, possiblement, és el més nombrós de la comarca.

També se suma la nova secció dedicada a la natació artística, que està donant les primeres pases aquesta temporada, i cal destacar la tasca en els grups de competició dels entrenadors Miryam Martínez, Dani Sorlí i Carla Cornelles.

El darrer cap de setmana, en el primer control federatiu de marques a la piscina olímpica de Castelló, van destacar les tres victòries de Júlia Barrachina, la nedadora amb més projecció del club, en 50, 100 i 200 esquena.

La temporada passada, de fet, Júlia va ser quarta al Campionat d’Espanya júnior amb 16 anys.

A més, l’equip júnior femení va ser doble medallista als autonòmics: primeres en 4x200 lliures i segones en 4x100 lliures. Enguany es busca mantindre la categoria a la Copa de Clubs i classificar nedadors per als nacionals.

L’amplíssima base que s’està formant ara, amb una majoria de nedadors molt joves, pot donar fruits dintre d’uns pocs anys, formant un club en el qual el teixit social i esportiu serà molt sòlid.

Per a que tota esta massa d’esportistes arribe a consolidar-se es necessita també el suport ferm de l’administració local.

NOM DEL CLUB:

CLUB NATACIÓ BENICARLÓ.

ANY DE FUNDACIÓ:

1988.

PRESIDENT:

XAVIER RODRÍGUEZ.

PISCINA:

MUNICIPAL DE BENICARLÓ

EQUIPACIÓ:

BLAVA.

PRIMER EQUIP:

PRIMERA AUTONÒMICA.