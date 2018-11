El Club Natación Castalia Castellón defensa un model esportiu integral MÉS ESPORT

NOM DEL CLUB:

CLUB NATACIÓN CATALIA CASTELLÓN COSTA AZAHAR.

ANY DE FUNDACIÓ:

1991.

PRESIDENT:

FRANCISCO VALLS VALLS.

PISCINA:

MUNICIPAL OLÍMPICA.

EQUIPACIÓ:

BLANCA, ROJA I NEGRA.

PRIMER EQUIP:

PRIMERA DIVISIÓ NACIONAL.

El Club Natación Castalia Castellón inicia la nova campanya 2018-19 com un dels clubs més complets de la capital de la Plana, ja que a més del seu nivell esportiu més que contrastat, ha evolucionat els darres anys com un gran organitzador d’esdeveniments.

Prova d’això és la celebració el proper 8 i 9 de desembre del XV Trofeu Internacional Castalia Castellón. Enguany serà la primera etapa del nou Circuit Nacional de Trofeus de la Federació Espanyola, i si li sumem la Copa d’Espanya de Clubs, el Trofeu José Luis Ballester, la Travessia Platja del Gurugú i la Travessia Rototom Sunsplash Benicàssim, és pal·lés que els dirigents del club saben que l’organització d’esdeveniments és clau per a donar visibilitat a la vessant esportiva.

El club va tindre l’any passat diversos medallistes als campionats d’Espanya, la qual cosa ja és habitual les darreres campanyes. L’excepcionalitat va arribar amb tres nadadores internacionals, Paloma Canós, Ariadna Edo i Eva Vilar), un hite que feia diverses temporades que no es donava.

Des del club ho tenen clar, la base per arribar a categoria absoluta passa per la tècnica, el segell Castalia, del que porten més de 25 anys demostrant la seua eficàcia. Els nadadors passen per un procés d’adquisició d’habilitats el qual els permet arribar a categories superiors amb garanties de donar un salt de qualitat.

El cos tècnic sap que per a que un nadador arribe a l’elit, calen anys de treball dur. El director tècnic, Vicente Richart, explica que «en categories menors sovint guanya el que és més gran, però en absoluts el treball té més pes». Per això insisteixen en que l’important no és el temps, sinó com de bé es nada. I això en el Castalia saben fer-ho... i molt bé.