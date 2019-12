CN Benicarló, referent de la natació a la zona nord de la província SECCIONS

NOM DEL CLUB:

CLUB NATACIÓ BENICARLÓ.

ANY DE FUNDACIÓ:

1988.

PRESIDENT:

XAVIER RODRÍGUEZ.

PISCINA:

MUNICIPAL DE BENICARLÓ.

EQUIPACIÓ:

BLAVA.

PRIMER EQUIP:

PRIMERA AUTONÒMICA.

Tres dècades després de la seua creació, el Club Natació Benicarló continua fent una gran tasca pel que fa a la promoció d’aquest esport a les comarques del nord de la província de Castelló.

Aquesta temporada són prop del mig miler de nadadors, entre els 225 de l’escoleta d’aprenentatge i els bebés que tenen el seu primer contacte amb l’aigua a la piscina anexa a la seu del club al port de Benicarló, i els 240 nadadors que formen la seua base: 37 màsters, 58 en l’escola de promeses per als nascuts entre els anys 2011 i 2013; 71 en l’escola pre-promeses (2014), i els 74 nadadors de competició que formen els equips júnior-absolut, infantil, aleví i benjamí-prebenjamí. A més, des de la darrera temporada tenen una secció de natació artística la qual suma ja 13 nadadores.

El seu equip tècnic el formen Miryam Martínez, Dani Sorlí, Carla Cornelles i Adrián Adell, que entrenen els quips de piscina, mentre que els entrenadors d’aprenentatge són Merche Senar, Janina Rodríguez i el mateix Dani Sorlí. Per últim, Silvia Mata i Verònica Soriano entrenen la secció de natació artística, amb la col·laboració de Carmen, monitora de ballet.

El club es manté així un any més en les xifres de participació més altes de la seua història, que també inclouen uns 420 socis.

debut a casa / Una de les darreres vegades en les que s’han posat a prova els nadadors de Benicarló va ser en la segona jornada de la Lliga Promeses, que justament es va celebrar a aquesta localitat el darrer cap de setmana.

El club, que es presentava a casa per primer cop en aquesta temporada, va competir amb 31 nadadors, els quals van aconseguir moltes millores de marques personals. El més destacat va ser la victòria de l’equip de relleus masculí benjamí dels 4x100 esquena i el tercer lloc de l’equip femení benjamí dels 4x100 esquena. A nivell individual, per exemple, Jon Guarch va ser primer als 100 lliures (2009), Darío Morós segon dels 100 lliures (2008) i Adam Ortiz tercer als 400 lliures (2007).

Després de la competició hi va haver un sopar de germanor per a nadadors i pares, on tots s’ho van passar d’allò més bé.