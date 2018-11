UNA PEL·LÍCULA:

GLADIATOR.

UN ARTISTA:

PAULO LONDRA.

UN MENJAR:

LA PIZZA.

UN VIATGE:

NOVA YORK.

UN SOMNI:

JUGAR EN PRIMERA

DIVISSIÓ.

ANY I LLOC DE NAIXIMENT: 2002 (16 ANYS), LA VALL D’UIXÓ.

ESTUDIS: CURSA PRIMER DE BATXILLERAT A L’IES BENIGASLÓ DE LA VALL D’UIXÓ.

TRAJECTÒRIA: VA COMENÇAR AL FUTBOL EN EL CLUB LA VALL. QUAN VA PASSAR A BENJAMÍ ES VA INCORPORAR A LA BASE DEL VILLARREAL CF I AQUESTA TEMPORADA DEBUTA EN EL CD CASTELLÓN.

El jove futbolista de la Vall d’Uixó Álvaro Martínez Navarro ha encetat aquesta temporada una nova etapa en la seua trajectòria incorporant-se a la base del CD Castellón, on aquest lateral esquerre aporta el seu gra de sorra per a que el juvenil A puge de categoria. A més, aquesta setmana ha participat en un entrenament amb la selecció valenciana sub-18.

—Quan vas començar al futbol?

—Vaig començar al Club La Vall als 4 anys, encara que fins als 5 no es podia tindre fitxa de jugador.

SEmDCom valores els teus primers mesos en la base del CD Castellón?

—M’han acollit molt bé, com una família, i estic molt content amb els meus companys d’equip.

—Com aneu a la lliga?

—La dinàmica de l’equip és bona, confie en el grup i en el cos tècnic i per ara els resultats ens estan acompanyant per a aconseguir l’ascens a Divissió d’Honor. Ara anem quarts i a més hem jugat contra tots els equips més forts i no hem perdut contra cap d’ells.

—Què és el que més t’agrada de jugar al futbol?

—La il·lusió que tots tenim des de xicotets per jugar a aquest esport i el companyerisme, cada persona que coneixes et fa millor i pots aprendre alguna cosa nova d’ells.

—En quina posició jugues?

—Vaig començar de davanter i quan era infantil de segon any vaig passar al mig del camp, però des de cadet jugue de lateral esquerre i crec que és la meua posició definitiva, em trobe molt còmode.

—Quina és la teua millor virtut?

—Sempre ho dóne tot al camp, crec que l’esforç no es negociable. A més, tinc un bon colpeig de baló i capacitat per a desbordar.

—Com valores la participació amb la selecció valenciana?

—Em permet retrobar amics d’anteriors convocatòries i espere que continuen confiant en mi.

—Què creus que li falta al primer equip per a guanyar?

—Fan les coses bé però tenen molta pressió. Si segueixen jugant així, segur que arribaran els triomfs.