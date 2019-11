L’esport tonarà a ser el 6 d’abril de 2020 el gran protagonista als centres educatius de la Comunitat Valenciana gràcies a la celebració del Dia de l’Esport que promouen la Fundació Trinidad Alfonso, el Comité Olímpic Espanyol i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Esta iniciativa, que es realitza per cinqué any consecutiu, consisteix en el fet que el màxim nombre de centres educatius realitzen una activitat esportiva al marge de la classe d’Educació Física. En l’edició de 2019 hi van participar un total de 646 centres i set universitats, amb més de 170.000 alumnes.

Les inscripcions per als centres educatius ja estan obertes fins el 31 de gener de 2020 a la pàgina web https://fundaciontrinidadalfonso.org. Només per participar en esta iniciativa, cada centre rep un pack de material esportiu o, com a novetat d’aquesta pròxima edició, pot contribuir amb un projecte solidari. A més, es podrà participar en un concurs en el qual els sis millors enregistraments seran premiats amb un xec regal de 2.000 euros per a equipament esportiu.

L’edició d’enguany promet ser molt especial ja que és un any olímpic, una competició que estarà molt present i marcarà el Dia de l’Esport 2020, el qual porta per lema Des del col·legi fins al Japó, esport i diversió.

Per a aquesta nova edició, doncs, només cal que envien el vídeo els centres que vulguen optar al premi de 2.000 euros per a equipament esportiu. La temàtica dels enregistraments seran enguany els Jocs Olímpics i Paralímpics de Tokio 2020.

enregistrar / Els participants hauran d’enregistrar l’activitat del 6 d’abril amb els mitjans i dispositius del centre, amb un màxim de 3 minuts de durada, i enviar-la abans del 24 d’abril a la direcció de correu electrònic info@fundaciontrinidadalfonso.org.

Un jurat format per membres de la Fundació Trinidad Alfonso seleccionarà els sis guanyadors, en funció de la participació registrada en cada província.

L’activitat a desenvolupar el proper 6 d’abril deu suposar un extra d’activitat física per a tot l’alumnat i fomentar els valors de l’esport, com el compromís, el treball en equip, la responsabilitat, l’esforç, la perseverància, la convivència, el respecte a un mateix i al rival, i la pràctica de costums saludables.