COPA PREFERENT El NBF Castelló impulsa el bàsquet femení a la capital de la Plana

NOM DEL CLUB:

NOU BÀSQUET FEMENÍ.

ANY DE FUNDACIÓ:

1996.

PRESIDENTA:

LOLA VALLS.

PAVELLÓ:

GRAPA I CIUTAT ESPORTIVA.

EQUIPACIÓ:

BLAVA.

PRIMER EQUIP:

PRIMERA DIVISSIÓ NACIONAL.

El Nou Bàsquet Femení Castelló ja ha presentat de manera oficial tots els seus equips per una nova temporada que tots han inicat amb força i en la qual el club aposta per la continuitat del bon treball iniciat la darrera temporada de la mà de Jaume Tormo com a director esportiu i també entrenador del primer equip.

El NBF continua creixent en tots els sentits, i aquesta temporada destaca als despatxos, on s’ha ampliat una ja consolidada directiva liderada per Lola Valls, i a més s’ha donat un pas molt important en comunicació amb els mitjans i l’ús de les xarxes socials, on són molt actius.

El principal referent del club és sens dubte el primer equip. Vé de jugar tres fases d’acens consecutives i és l’actual campió de Primera Divissió Nacional, per la qual cosa l’objectiu a curt termini és el codiciat ascens a Lliga Femenina-2, la qual cosa suposaria un nou impuls per al club en tots els aspectes.

La primera gran notícia d’aquesta temporada ha sigut la classificació de l’equip júnior per a la Copa Preferent la qual es disputa el proper cap de setmana del 7 al 9 de desembre, després d’haver tancat la primera volta de la competició com a primer del seu grup.

Un bon exemple dels valors del NBF és la jugadora Ana Tena, la qual va rebre en la darrera edició de la Festa Homenatge a l’Esport Base de Castelló un guardó per la seua destacada trajectòria. Ana va donar les seues primeres pases al món del bàsquet en el benjamí del NBF, club en el qual ha militat fins a formar part actualment del sénior autonòmic, i és tot un exemple d’esforç i sacrifici per a les seues companyes.

El club convida a totes les xiquetes que vulguen donar les seues primeres pases en el bàsquet a visitar els seus entrenaments en qualsevol moment de l’any i provar aquest esport. A més, formaran part d’una gran família al voltant del bàsquet.