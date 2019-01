La diversió i l’aprenentatge són dos dels pilars fonamentals de la infància. En la #CanteraGrogueta, tots dos factors juguen un paper clau. El prebenjamí D, dirigit per Borja González i Vicente Tarancón, tracta de mantindre un equilibri entre les dues variables. «Tractem que aprenguen. Encara són menuts, però aquesta temporada estem insistint de manera especial en la disposició tàctica dels joves sobre el terreny de joc, que entenguen les posicions que ocupen. A escala tècnica, estem polint aspectes bàsics per a que progressen. En qualsevol cas, tot està supeditat al pla lúdic. El més important és que vinguen a gaudir de l’esport, a socialitzar amb xics de la seua edat i des d’ahí, a créixer al futbol», explica Borja González.

El jove conjunt groguet és un combinat inexpert, però plé de passió pel seu esport favorit. «L’equip està conformat per jugadors de primer any. Molts d’ells estan donant les seues primeres pases al futbol. Altres venen de psicomotricitat. Pel que fa al grup, la majoria es coneixia perquè van a la mateixa escola. En qualsevol cas, en els primers mesos, hem treballat molt l’interacció fins a consolidar un bloc sòlid, solidari i compacte».

un nivell molt alt / Tot i la seua joventut, en els primers mesos de competició, l’equip ha superat qualsevol expectativa. «La veritat és que els joves ens han sorprés de manera grata. No esperàvem un creixement tan ràpid. Són jugadors que demostren un nivell molt alt i ens aporten molt. Des de la pretemporada fins ara, hem experimentat un important creixement individual i col·lectiu», apunta l’entrenador groguet.

Des del primer dia, tots dos tècnics groguets han impulsat un estil ofensiu, en el qual l’equip s’arma i protegeix des de la pilota. «Hem apostat per ser un equip atrevit, que pressione després de perdre el baló i aprenga a recuperar-lo el més prop possible de l’àrea rival. La circulació del baló es un altre aspecte fonamental». Aquesta aposta està donant els seus fruits. No de bades són el tercer conjunt de la categoria que menys gols ha encaixat (18) i ha marcat més del doble (39) dels que ha rebut.