El CV Mediterráneo es torna a bolcar amb el Nacional cadet masculí 2019 ESCOLES

NOM DEL CLUB:

CLUB VOLEIBOL MEDITERRÁNEO DE CASTELLÓN.

ANY DE FUNDACIÓ:

2006.

PRESIDENT:

SANTI LÓPEZ.

PAVELLÓ:

PABLO HERRERA.

EQUIPACIÓ:

BLAVA

PRIMER EQUIP:

SUPERLLIGA MASCULINA 2.

El Club de Voleibol Mediterráneo de Castellón continua una temporada més treballant pel volei de base masculí a la capital de la plana, alhora que manté dos séniors, un en Superlliga Masculina 2 i un altre en autonòmica.

Tots els conjunts de base participen en les lligues autonòmiques regulars organitzades per la Federació de Volei de la Comunitat Valenciana i es troben tractant d’aconseguir una de les quatre primeres places que els classifiquen per a disputar la final autonòmica, on els dos millors equips participen en el Campionat d’Espanya.

El club, de fet, organitzarà del 12 al 16 de juny el proper Nacional cadet masculí als pavellons Pablo Herrera, Ciutat de Castelló i Emilio Fabregat, amb el patrocini de la Diputació de Castelló, l’Ajuntament mitjançant el Patronat d’Esports, la Generalitat Valenciana i el Villarreal CF.

L’equip cadet masculí del CV Mediterráneo hi té assegurada la participació com a organitzador d’aquesta fase final.

El treball de base que realitza el club es completa amb les escoles municipals als centres Blasco Ibáñez, Estepar, Gaetà Huguet, Isabel Ferrer, Jaime I, Matilde Salvador, Pintor Castell, Ribalta, Juan Ripollés, Sanchis Yago, Enric Soler Godes i Vicente Artero, amb més de 150 xiquets i xiquetes que són el futur del club.