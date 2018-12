DATES Últimes dates per reservar el I Campus Albinegre

Si encara no has reservat la teua plaça per al I Campus Albinegre de Nadal, afanya’t!

Ja només resta poc més d’una setmana per a que acabe el termini d’inscripció per al campus de futbol dirigit als joves futbolistes albinegres. Per primera volta la Fundació Albinegra organitza un campus de Nadal que servirà per a no perdre la dinàmica dels entrenaments tot i l’aturada que es realitza per les festes.

Els xiquets i xiquetes del primer Campus Albinegre tindran assegurança i assistència mèdica, hidratació adequada i un esmorzar saludable amb la fi de conscienciar als joves sobre la importància dels bons hàbits alimentaris.

Per si fóra poc, podran conéixer en primera persona els jugadors del primer equip orellut i rebre a més l’equipació oficial d’entrenament del CD Castellón. També se’ls atorgaran uns diplomes i dues entrades per al partit que acollirà l’estadi Castàlia el proper gener amb l’Ontinyent com a equip visitant.

Per a més informació es pot consultar al telèfon de la Fundació Albinegra (611446566), mitjançant el correu electrònic admin@fundacioalbinegra.com o acudint a la seu de la Fundació Albinegra, ubicada a l’aparcament de l’estadi Castàlia amb accés a Tribuna Baixa.