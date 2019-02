DEBUT El CN Benicarló aposta per la natació artística

El Club Natació Benicarló ha apostat ara per la natació artística, amb la creació d’una nova secció per a aquesta disciplina la qual es va posar en marxa fa poc més d’un any. Això ha permès tindre ja un equip format per catorze nedadores amb edats compreses entre els 6 i els 14 anys, tot i que des del club es confia a poder incloure joves d’altres edats en un proper futur.

Les nedadores entrenen des de fa poc més d’un any amb el Club Azahar Sincro de Castelló els dissabtes pel matí i al setembre van iniciar la seua trajectòra a Benicarló, tal i com ha explicat una de les seues entrenadores, Silvia Mata. «Tenim molta il·lusió, és un grup que ha crescut en un any i per això s’ha instal·lat la natació artística a Benicarló. Hem passat a entrenar dues hores els dilluns i dues més els dimecres, combinant natació, gimnàstica i sincronitzada; amb treballs de desplaçaments, figures, habilitats i també rutines».

El debut oficial en competició va tindre lloc el darrer cap de setmana de gener, quan cinc nedadores van participar a la piscina de Gandia en l’autonòmic de promoció de figures, el qual va reunir 300 nedadores de la Comunitat Valenciana. Pel CN Benicarló van competir Noray Sánchez en benjamí, Elsa Forés en aleví, i Alexandra Petrescu, Patrícia Saura i Blanca Zorrilla en infantil. Els resultats van ser esperançadors, amb unes actuacions molt bones tenint presents els dos mesos que porten entrenant. Cal destacar la sisena posició de Noray Sánchez, en una categoria d’edat amb 60 participants.

També hi va competir una altra nedadora benicarlanda, Lucía Sayago, que nada per l’Azahar Sincro però ja entrena alguns dies a la piscina de Benicarló.

A més, una altra nedadora de Benicarló, Sara Sánchez, va competir també amb l’Azahar Sincro a Albacete, on es va classificar per a nivell nacional i participarà a l’autonòmic de febrer.

Ara ja preparen l’autonòmic de rutines per al proper juny i tant Silvia com l’altra entrenadora, Verònica Soriano, han posat en valor la importància de l’existència d’un equip de natació artística a Benicarló explicant que «des de Castelló fins a Reus i Tarragona no hi ha cap equip d’aquest esport». Per això l’objectiu és poder federar-se en dos anys per a participar en campionats federats.

Tots aquells que vulguen rebre informació per a practicar aquesta disciplina poden fer-ho a la seu del CN Benicarló.