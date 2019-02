Diego Collado, oportunisme i un gran olfacte goleador

Diego Collado es va convertir, amb un solitari gol davant el Valencia CF, en el protagoniste del derbi de filials que va tindre lloc el darrer cap de setmana al Mini Estadi de la Ciutat Esportiva. El conjunt groguet, a huit punts del liderat fa només quatre jornades, va aconseguir una important victòria la qual li ha permés signar una impressionant remuntada a la classificació, la qual el converteix en el nou líder del Grup VII de la Divisió d’Honor. Tot un premi al treball de l’equip i a la persistència d’un dels seus jugadors més destacats, el granadí Collado.

Aquest jove atacant de només 18 anys porta tota una vida defensant els colors del Villarreal CF. «Vaig començar la meua carrera a la meua ciutat natal, Granada. Allí em vaig incorporar al Granada 74 i, posteriorment, al Ciudad de Granada. Guarde molt bons records d’eixos anys, però el millor va ser quan em va cridar el Villarreal per a unir-me a les seues files. Va ser l’any 2012 i jo encara era molt jove, però em vaig armar de valor i vaig emprendre aquesta emocionant aventura que, encara hui en dia, continue gaudint».

En la vida d’un jove futbolista els sers més volguts juguen un paper fonamental, tot i trobar-se lluny i no estar presents en el dia a dia. «Des que vaig arribar a Miralcamp he gaudit amb moltes experiències. Vaig vindre ací amb la ment posada a créixer com a jugaor i com a persona. Era molt jove i l’únic que em preocupava era gaudir jugant a futbol. La meua família sempre ha sigut una part fonamental d’aquest procés. Tot i la distància que ens separa, sempre m’han donat suport en cada decissió que he prés des que vaig arribar al Villarreal. Els trobe a faltar, també als meus amics. Són part fonamental de la meua vida, més enllà de que alguns es troben a molts quilòmetres de distància», explica.

grans experiències / Vestint l’elàstica grogueta, ha acumulat imborrables vivències. «Ací a Vila-real he viscut experiències fantàstiques que m’han donat moltes alegries. Recorde amb especial carinyo la victòria al Campionat d’Espanya amb la selecció valenciana i haver sigut convocat amb les categories inferiors de la selecció espanyola. Al Villarreal encara no he tingut la sort de guanyar una lliga, però estic segur que enguany sí podem aconseguir-ho. Eixa és la meua il·lusió i la de tots els meus companys».

Entre els seus referents, sempre ha brillat la potent figura del davanter suec Zlatan Ibrahimovic. «És un jugador en el qual sempre m’he fixat. És un líder dins i fora del camp. Domina molts registres i, el més important, sempre té en ment la porteria rival».

Més enllà del futbol, Diego Collado és un aficionat del setè art. «Soc una persona tranquila. M’agrada anar al cinema i veure tot tipus de sèries i pel·lícules. A més, obviament m’ho passe genial cada volta que quede amb els amics, però no tot és diversió. També treball dur amb l’objectiu d’aconseguir el títul de batxiller. En el futur m’agradaria seguir vinculat al futbol».