DISCIPLINES Tritrail, la manera més divertida de fer triatló

La pràctica del triatló és natural per als menuts. Qui no ha anat en bici, ha corregut amb els amics o ha nadat a la piscina o a la platja? Tres esports molt convenients per als més joves, ja que realitzar-los quan se és xiquet o adolescent afavoreix el creixement degut a l’estimulació del teixit muscular i ossi.

Amb l’objectiu de fomentar el triatló i el trail entre els més joves ha sorgit la iniciativa Tritrail, una nova escola esportiva per a joves de 6 a 20 anys, la qual va iniciar la seua activitat el darrer septembre i ja té 160 alumnes.

Al capdavant està Lola Peñarrocha, una de les millors atletes provincials i amb molta experiència com a entrenadora amb els joves, ja que va dirigir l’escola de triatló del Club Evasion Running. Lola explica que «pensem que l’especialització temprana d’un esport no és positiu, es deu prioritzar la diversitat i desenvolupar habilitats que després s’aplicaran a altres esports».

Per aixó Tritrail desenvolupa des dels 6 anys les disciplines de duatló i triatló, i des dels 10 anys el trail. «Diferenciem unes etapes en el desenvolupament del menut que ens permeten treballar unes qualitats precises en cadascuna de les edats».

Els objectius que es marquen són desenvolupar les capacitats socio-motrius (comunicació, interacció i col·laborció), perceptiu-motrius (espacialitat, temporalitat, ritme, equilibri, coordinació i lateralitat) i físic-motrius (força, velocitat, resistència i flexibilitat).

En Tritrail són conscientes que «els cossos dels xiquets i xiquetes encara s’estan desenvolupant, per això els entrenadors adeqüem les càrregues d’entrenament ja que un esforç excessiu pot ocassionar lessions i el primer és la salut».

duatló / Dels 6 als 10 anys els menuts poden iniciar-se en la pràctica del duatló, que és la base de l’entrenament creuat que rebran en el futur al club. Ja des dels 10 anys, gràcies al seu desenvolupament muscular, podran gaudir de la muntanya amb la pràctica de l’atletisme.

Per això els entrenaments no són gens monòtons ja que tenen circuits d’entrenament en constant evolució, amb diverses rutes i l’avantatge de que Castelló és la segona província amb més muntanyes d’Espanya.

«Volem formar a joves motivats amb entrenaments amb jocs, tècnica de cursa i exercicis físics dinàmics adaptats a cada edat», explica Lola.

També es tenen en compte aspectes psicològics. «Sempre tractem que els xiquets treballen en grup i fem el mateix cas a tots, a més de procurar fomentar les habilitats socials mitjançant l’esport», conclou.