Doble subcampionat nacional per al Playas PALMARÈS

La base del Playas de Castellón va tindre una vegada més una gran actuació en un Campionat d’Espanya, i tot i que en aquesta ocassió els joves atletes no van poder pujar al més alt del podi, sí van aconseguir un doble subcampionat en categoria masculina i femenina, només per darrere del Puentecillas Palencia, que per primera vegada aconseguia el doblet en el XI Nacional de clubs sub-16 en pista coberta celebrat el darrer cap de setmana a la ciutat de Saragossa.

El club palentí i el Playas van mantindre un emocionant duel, ja que en categoria masculina el Puentecillas Palencia va aconseguir un total de 70 punts, només sis més que els castellonencs, mentre que el València Esports va tancar el podi amb 56,5. En categoria femenina la competició també va estar molt igualada, amb 71 punts per a les palentines, només quatre més que el Playas, i amb 54 per a les atletes de la capital del Túria.

L’actuació dels xics i xiques del Playas va ser quasi calcada, ja que tant uns com altres van pujar fins a set vegades al podi, i en tots dos casos amb un balanç final de dos primers llocs, quatre segons i un tercer.

En categoria masculina els ors van ser per als atletes Llorenç Vidal, amb 9.59.20 en 3.000 metres, i Martí Adell, amb un salt de 12,26 en triple, marca personal. Es van classificar segons Francisco Soriano, amb 1.30.65 en 600m; Edgar Ahicart, amb un salt d’1,76 metres en alçada, marca personal; Ferran Pages amb 3,50 en perxa i Isaac Ferragud, amb 5,76 en llargada, mentre que l’equip de relleus 4x100 va ser tercer amb Edgar Ahicart, Isaac Ferragud, Didac Molla i Francisco Soriano.

en femení / Per la seua banda, en categoria femenina van ser primeres les atletes Pau Martínez, amb 9.30 en 60m tanques, i Inés Safont, amb 12,43 metres en pes, marca personal. A més, van aconseguir la plata Anna Bellés, amb 42.48 en 300m, també marca personal; Alejandra Saborit, amb 2,90 en perxa; Elena Corella, amb 10,86 en triple; i l’equip de relleus amb Anna Bellés, Alejandra Saborit, Eva Rodríguez i Nazareth Balada. Aquesta darrera va estar a punt de pujar al podi en llargada, on va ser quarta amb 4,85. Per últim, Laura Alegre es va penjar el bronze en alçada, amb 1,57 i empatada amb la segona classificada.

També cal destacar els quarts llocs de Mar Calvo, amb 1.46.41 en 600m, i d’Héctor Royo amb 7,70 en 60m, marca personal.