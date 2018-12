NOM DEL CLUB:

CLUB L’ALCORA FUTBOL SALA.

ANY DE FUNDACIÓ:

1991.

PRESIDENT:

FRANCISCO SANZ.

PAVELLÓ:

POLIFUNCIONAL MPAL. L’ALCORA.

EQUIPACIÓ:

BLANCA I BLAVA.

PRIMER EQUIP:

TERCERA.

El Club L’Alcora Fútbol Sala és sens dubte una de les entitats esportives més arrelades de la vila ceramista, dedicada al foment d’un dels esports més practicats a la capital de l’Alcalatén.

Així es va poder comprobar de nou durant la presentació de tots els equips per a aquesta temporada, la qual es va realitzar fa poc al pavelló polifuncional. Són en total deu equips, a més de les escoles esportives, que sumen prop de 150 jugadors. I és que el club ha agafat una nova empenta gràcies als èxits de les darreres temporades, com l’ascens del primer equip a Tercera Divissió al final de la campanya 2017-18, a més dels bons resultats dels equips femenins, l’aleví, el benjamí i el juvenil, entre d’altres, juntament amb l’organització a l’Alcora de competicions a escala tant nacional com autonòmica.

La junta directiva actual està formada per Francisco Sanz (president), Carmelo Fernández (vicepresident), José López (secretari), Javier Tena (tresorer), David Jiménez (director tècnic de tots els equips), Emilio Tena (coordinador dels equips de base) i Miguel Ángel Fernández (vocal). Juntament amb ells, un ampli i preparat equip de tècnics treballa de manera incansable perquè tots els jugadors dels diversos equips milloren la seua formació.

projecte de futur / El club agraeix el recolzament que reben de l’Ajuntament i la Caixa Rural, gràcies al qual poden continuar avançant en un projecte el qual es basa en mantindre el creixement actual en nombre de jugadors, sempre potenciant la base. Un agraiment que es fa extensiu a les entitats, empreses i tots aquells que col·laboren amb la gran família del reconegut club de futbol sala de l’Alcora.