Esportivitat al Memorial Antonio Pérez Balada

Amb l’aturada de la competició habitual per les festes de Nadal són molts els clubs i poblacions que organitzen campus i tornejos per als seus menuts. Aquest és el cas de Nules, on el darrer 4 de gener es va celebrar la segona edició del Memorial Antonio Pérez Balada - Trofeu AMC (Amadeo Martí Carbonell), la qual va servir per a consolidar aquest torneig impulsat l’any passat pel CF Nules, amb l’objectiu de recordar la figura del porter nuler que va defensar, entre d’altres, la samarreta de l’Atlético de Madrid, i que també dona nom a l’Estadi Noulas, on es va celebrar la competició de futbol.

Aquesta nova edició, per a categories prebenjamí, va tindre la participació del Levante UD, Villarreal CF, CD Castellón, Patacona CF, Club la Vall, Atlético Teruel i Mislata UF, a més del propi club amfitrió.

Pel que fa a la categoria de prebenjamí de primer any, el Levante i el Patacona es van imposar en els seus respectius grups i van disputar una final plena d’emoció, on tot i el major domini dels blaugrana, no va ser fins la pròrroga quan aquests van marcar l’únic gol del partit. En l’encontre pel tercer lloc el Villarreal va guanyar el Castelló, i un dels moments més emotius del torneig es va viure quan els jugadors del Levante li van fer el passadís als del Patacona tot i haver perdut la final.

En categoria de prebenjamí de segon any el Villarreal i el Mislata van jugar una final molt vibrant, en la qual els futbolistes groguets es van acabar imposant per 2-1, mentre que el Club la Vall va tancar el quadre d’honor com a tercer classificat.

El torneig va tindre la col·laboració de Nulexport, que va regalar una caixa de Clemenules a tots els equips participants, a més de Distribuciones Hnos. Navarro, Vimas Sport, i la presència d’Enrique Speaker, que va animar la competició amb el seu segell personal.