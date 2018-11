La família espartana treballa per a millorar el futbol base TORNEIG

NOM DEL CLUB:

CLUB DE FUTBOL UNIÓ ESPORTIVA RIPOLLÉS.

ANY DE FUNDACIÓ:

2011

PRESIDENT:

ELISEO SAFONT.

TERRENY DE JOC:

GAETÀ HUGUET.

EQUIPACIÓ:

VERDA I BLAVA.

NOMBRE D’EQUIPS:

10.

El darrer 4 de novembre el CF Unió Esportiva Ripollés va fer la presentació oficial del deu equips amb els quals ha iniciat la seua octava temporada federada, nou equips federats des de juvenil fins a prebenjamí, a més de la seua popular escoleta.

En total la família espartana té enguany 160 jugadors i 20 membres del cos tècnic els quals treballen amb la màxima il·lusió per a aconseguir que els joves jugadors aprenguen divertint-se sota els valors que envolten el futbol.

El club té, a més, un bon nombre d’equips molt competitius, els quals estan disposats a deixar el pavelló ben alt.

Una temporada més, el club de la capital de la Plana treballa colze amb colze juntament amb empreses com Eventos Deportivos Castellón, Encuentros Deportivos Castellón, Castellón Base, etc. L’objectiu no és altre que aconseguir que els seus joves jugadors puguen gaudir al màxim i en les millors condicions possibles de l’aprenentatge del seu esport favorit, organitzant de manera conjunta diversos tornejos a les instal·lacions municipals de Gaetà Huguet.

Aquesta temporada també està prevista l’organització de la setena edició del Torneig Juan Ripollés, ja clàssic a la ciutat de Castelló, el qual reuneix a molts amics per a tancar la temporada de la manera més esportiva.

gala esport base / Cal destacar que en la recent Gala de l’Esport Base de la capital de la Plana, la qual es va celebrar en aquesta ocassió a l’edifici La Marina del Grau, el president del CF UE Ripollés, Eliseo Safont, en representació de tot el club castellonenc, va ser guardonat amb una placa homenatge en reconeixement als valors que es transmeten en l’esport de base per part l’Ajuntament de Castelló.

Un bon nombre de jugadors del club estan sent seguits aquesta temporada per les escoles més grans de la província, sens dubte un orgull que els grans es fixen en els joves espartans, i un clar exemple de que les coses s’estan fent bé al club castellonenc.

Sens dubte, una temporada que promet ser apasionant pel que fa al futbol formatiu i que tota la família espartana vol viure al màxim els propers mesos, sempre gaudint del futbol.