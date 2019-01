La Fundació Trinidad Alfonso cuida el futur OBJECTIU

La Fundació Trinidad Alfonso i un total de 20 federacions esportives de la Comunitat Valenciana han signat un acord per a impulsar i desenvolupar programes de tecnificació reconeguts per la Generalitat Valenciana, i les disciplines de les quals formen part del programa dels Jocs Olímpics i Paralímpics.

Aquest nou programa d’ajudes, FER Futur, pretén continuar creant les bases per a convertir la Comunitat Valenciana en un nucli esportiu de referència a escala nacional. En aquest cas, s’insisteix de manera especial en la formació i desenvolupament esportiu dels joves amb talent els quals competeixen en les diverses disciplines olímpiques i paralímpiques a les tres províncies de la Comunitat.

A mitjan i llarg termini, l’objectiu és que aquests joves acaben formant part del Projecte FER i representen els colors de la Comunitat Valenciana en els campionats més importants, tant en els Jocs Olímpics con en mundials i europeus.

presentació / En un acte celebrat a les instal·lacions de la Fundació Trinidad Alfonso el darrer 11 de gener, les 20 federacions esportives varen signar juntament amb Elena Tejedor, directora d’aquesta, els convenis pertinents.

En FER Futur s’estableixen tres escales d’ajuda econòmica a les Federacions, segons les característiques, necessitats i objectius del projecte presentat. El pressupost total de FER Futur és de 535.000 euros.

«Des de la Fundació ens preguntàvem com podíem fer que hi haguera esportistes de la Comunitat a les grans competicions. I vam veure que calia fer un treball a mitjan i llarg termini, i ahí és on vosaltres, les federacions, sou fonamentals. Amb FER Futur volem posar el nostre gra de sorra des de la Fundació per a que els esportistes amb talent de la Comunitat Valenciana es puguen desenvolupar amb les majors garanties i puguen abastar el su màxim potencial», va explicar Elena Tejedor, directora de la Fundació Trinidad Alfonso.

esports que es beneficien / Les 20 federacions de la Comunitat Valenciana que formen part d’aquest primer programa de FER Futur són les següents: judo, atletisme, ciclisme, triatló, gimnàstica, natació, taequondo, vela, handbol, karat, FESA, rugbi, hoquei herba, badminton, halterofilia, tenis de taula, rem, piragüisme, tir amb arc i esports de muntanya i escalada.