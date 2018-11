La Generalitat obri la inscripció per a la campanya A la Mar 2019 PROGRAMA BLAU

La Generalitat, a través de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i la Direcció General d’Esport, ha obert la inscripció per al Programa Blau de la nova campanya d’activitats nàutiques A la Mar 2019 la qual està dirigida a l’aprenentatge i la difusió dels esports nàutics i el coneixement, la conservació i el respecte del medi marí, amb especial atenció a jóvens en edat escolar.

El Programa Blau de A la Mar 2019 té com a objectiu promocionar el contacte i gaudi de l’entorn marí per part de la població, principalment en edat escolar i juvenil, així com aconseguir més autonomia en la pràctica dels esports nàutics, ampliar els coneixements adquirits en els seus respectius centres i oferir la possibilitat de realitzar-ne la pràctica. La campanya inclou una sèrie d’activitats esportives, recreatives i formatives en instal·lacions i equipaments de la Generalitat a les escoles de la mar de Benicàssim i Borriana, així com a l’alberg Argentina de l’IVAJ a Benicàssim.

La seua finalitat és oferir, especialment a centres escolars amb nivells educatius de Primària, ESO, Batxillerat i cicles formatius, universitats, associacions juvenils, ajuntaments, clubs esportius i altres entitats legalment constituïdes, l’oportunitat de conéixer i familiaritzar-se amb el món de la navegació, a través de la pràctica, i possibilitar, a més, que amplien i consoliden els coneixements adquirits fins ara.

Així mateix, als valors educatius que es deriven de la realització d’activitats en el medi natural, se suma el treball interdisciplinari que ofereix aquest tipus d’activitats esportives.

El Programa Blau inclou tres possibilitats: Dia Blau, Setmana Blava i Cap de Setmana Blau. El primer consisteix en una jornada de familiarització amb l’activitat nàutica, en la qual es realitzarà multiactivitat nàutica amb una classe teòrica i pràctica de vela en embarcacions col·lectives, acompanyats d’un monitor, i de piragüisme en piragües individuals tutelades per monitors a bord d’una embarcació pneumàtica.

La Setmana Blava consisteix en una setmana de multiactivitat nàutica de dilluns a divendres en què s’imparteixen classes teòriques i pràctiques de vela, piragüisme o surf de vela.

Finalment, el Cap de Setmana Blau dóna a conéixer els esports nàutics des d’un punt de vista lúdic. L’activitat es distribueix en tres sessions, dissabtes matí i vesprada i diumenges al matí, amb classes teòriques i pràctiques.

Els participants en les activitats de Setmana Blava i Dia Blau només podran inscriure’s com a grupm entre que per a l’activitat de Cap de Setmana, o altres de noves que puguen incloure’s, podran fer-ho en grup o individual.

S’estableix un preu especial per a entitats col·laboradores de la Comunitat Valenciana com centres educatius sostinguts amb fons públics, ajuntaments, associacions juvenils i entitats esportives, així com altres entitats amb les quals la Generalitat haja subscrit acords per a la promoció esportiva. En les activitats de caps de setmana, s’estableix un preu especial per a les persones que realitzen inscripcions individuals, que siguen membres de famílies nombroses, educadores o monoparentals, Carnet Jove i víctimes de violència de gènere.