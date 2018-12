El gol, assumpte de tots al filial MÀQUINA DE GOLS

El Villarreal B és un combinat alegre i que aposta per un estil associatiu, tenint sempre la porteria rival entre cella i cella. El conjunt dirigit per Miguel Álvarez ha signat 27 gols en lliga (nou en tres partits de la Premier League International Cup), uns números que el situen com el segon combinat més golejador, amb 27 dianes, de la categoria de bronze del futbol espanyol, només per darrere de l’històric Racing de Santander, del Grup 2.

Aquesta temporada, el combinat groguet ha demostrat un espectacular nivell col·lectiu. Amb nombrosos canvis en cada xoc, el conjunt de Miguel Álvarez està obtenint grans resultats partit darrere partit. El valor del bloc està per davant de les individualitats. Així ho reflecteixen els guarismes golejadors. Tot i ser el combinat més destacat en faceta realitzadora del Grup III de la Segona Divisió B, el Mini Submarí no compta amb cap futbolista al podi de màxims artillers.

APORTACIÓ CORAL // El gol al Villarreal B és responsabilitat de tots. En lliga, els màxims anotadors de l’equip groc són Simón Moreno i Dani Villa, tots dos amb cinc dianes. Els dos atacants han aprofitat d’allò més bé les oportunitats que els ha atorgat el tècnic de Jaén. Rubén Mesa (2) i Mario González (1) també han estat vitals en el bon fer de l’equip groc.

La defensa també ha tingut un gran pes anotador. El joc ofensiu del Villarreal B dota d’un gran protagonisme als laterals, que s’incorporen incansablement a les accions ofensives. Enric Franquesa (4), Xavi Quintillà (3) i Andrei (1) han contribuït amb gols al magnífic inici de lliga.

En la línia medul·lar, brilla l’aportació realitzadora de Samu Chukwueze, que va signar dos gols en el triomf davant l’Atlètic Balears per 2-1, mentre que Akale ha rendibilitzat a la perfecció els seus minuts, havent signat tres gols en les seues aparicions amb l’esquadra de Miguel Álvarez.

Els jugadors amb menys minuts en l’inici d’aquesta campanya han aprofitat la Premier League International Cup per demostrar el seu gran nivell i posar en dificultats a un Miguel Álvarez que tots els caps de setmana ha de decidir un onze entre vint joves talents, amb fam, actitud i molta qualitat.

premier league / Grans cracs com Nikola (2), Sergio Lozano (1) i Fran Álvarez han donat recitals en terres angleses. Vitals han estat també les aportacions de dos jugadors que van tornar recentment de lesions com Mario González (3) i Adrián Riera (1). Aquest últim va signar el seu retorn per la porta gran, anotant un majestuós tant per tot l’escaire en la imponent golejada davant el filial del Liverpool per 0-7.