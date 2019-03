La Fundació Albinegra continua apropant el futbol als més menuts amb el primer Campus Albinegre Femení de Pasqua.

El nou campus acollirà jugadores de futbol-8, nascudes entre 2004 (cadet de primer nay) i 2010 (benjamí de segon any) en horari de matí i coincidint amb les dates de l’aturada del futbol base. Així, les futbolistes tindran una bona alternativa per a ocupar els seus dies lliures fent esport del 23 al 26 d’abril a Gaetà Huguet.

Totes les jugadores inscrites, tant futbolistes de la Cantera Albinegra com la resta de participants, realitzaran els entrenaments supervisades per professionals que dirigeixen els equips de la base del CD Castellón. Iván Medall, director esportiu de la Cantera Albinegra, explica que «es tracta d’una gran oportunitat per a continuar fomentant el futbol femení. Des del club volem demostrar que les xiquetes també tenen cabuda al CD Castellón i poden arribar a ser futbolistes».

La participació inclourà assegurança i assistència mèdica, hidratació adquada i un esmorzar saludable per a conscienciar a les joves sobre els bons costums alimentaris. A més, tindran l’oportunitat de conéixer als jugadors del primer equip i rebre l’equipació oficial d’entrenament del CD Castellón. També se’ls atorgaran uns diplomes i dues entrades per al partit a Castàlia davant el Peralada de maig.

Inscripcions al telèfon de la Fundació Albinegra (611446566), correu admin@fundacioalbinegra.com o de manera presencial a la seu, el parquing de Castàlia amb accés a Tribuna Baixa, porta 4.