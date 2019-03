Nules va viure una gran festa de l’handbol provincial el darrer dissabte. El pavelló municipal va acollir les XXXVII Finals Femenines de Preferent de la Zona Nord (Castelló i València) amb mig miler de persones que van animar als clubs participants.

Després dels encontres pel tercer i quart lloc van arribar les finals, amb tres quips de la província de Castelló. D’una banda, l’Handbol Onda B va estar a punt de guanyar la final infantil, en la que només un gol va acabar donant el triomf al BM Juan Comenius valencià per 13-14.

D’altra banda, van disputar el títul cadet el Peusans Nules-Almassora B, dirigit per Ana Mendo, i el Serifruit H. Betxí, entrenat per Héctor García, amb victòria d’aquestes darreres també per un ajustat 22-24.

Els nervis de la final van fer que tots dos equips començaren amb xicotetes errades. Prompte el Betxí va anar imposant-se amb bones accions en atac i les aturades de la seua portera, Inés Cerezo.

A les locals els va costar entrar en joc, amb només un gol en els primers minuts, la qual cosa va fer que les visitants agafaren un avantatge de set gols que es va reduir fins al 7-11 al descans.

En tornar dels vestidors les de Betxí van seguir dominant, però les de Nules van apretar fins a reduir la diferència a dos gols.