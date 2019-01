Inscriu-te als Campus Pro!

Gaudeix de l’estiu sentint-te a la pell d’un futbolista del Submarí Groc amb els Campus Pro del Villarreal CF! El termini d’inscripció ja està obert per als tres torns, que, com a principal novetat, aquesta temporada estrenen dues noves seus.

El primer Campus tindrà lloc a Puigcerdà (Girona) del 30 de juny al 6 de juliol a les instal·lacions de La Cerdanya. Del 7 al 13 de juliol, Benicàssim serà la seu del segon Campus Pro del Villarreal, el allotjament serà a l’Hotel Intur Orange de la localitat castellonenca. Finalment, el Park Hotel de Puigcerdà allotjarà al centenar de joves cracs que s’inscriguen al tercer torn del Campus, que se celebrarà del 14 al 20 de juliol.

El Campus Pro és una activitat esportiva dirigida a xiquets / tes d’entre 4 i 17 anys en la qual fan una estada setmanal interna a l’estiu al costat de companys arribats de tots els llocs del territori nacional i internacional.

experiència única // Per només 595 euros, el Campus Pro inclou l’allotjament en règim de pensió completa, cobertura mèdica, dues equipacions del Villarreal, trasllats en bus tant a la Ciutat Esportiva com a la seu seleccionada. No només això, tot jugador tindrà l’oportunitat de gaudir d’una estada a la residència de futbolistes, acompanyat de diversos entrenaments a la Ciutat Esportiva i amb divertides visites a l’Estadi de la Ceràmica i al parc aquàtic de Aquarama. Com a colofó, el Campus Pro comptarà amb una inoblidable festa de cloenda en què es procedirà a lliurar diplomes personalitzats.

METODOLOGIA VILLARREAL // Aquesta inoblidable experiència esportiva desenvolupa un programa formatiu intens de futbol sota els paràmetres de la metodologia d’entrenament i sota les directrius dels propis entrenadors de la Cantera Grogueta. Durant el transcurs dels Campus Pro, es potenciarà amb especial atenció la figura del porter com a perfil d’especialista en el joc realitzant un cicle de treball específic diari amb els jugadors que ocupen aquesta demarcació al camp.

A més, aquells que demostren tot el seu potencial sobre el terreny de joc durant l’evolució dels campus podran ser seleccionats per a participar en els Tornejos Internacionals del Villarreal CF.

Per a més informació, podeu consultar a la pàgina oficial dels Campus del Villarreal CF: http://www.campusvillarrealcf.es/.