NOM DEL CLUB:

CLUB PATÍ VILA-REAL.

ANY DE FUNDACIÓ:

2004.

PRESIDENT:

JAUME FONT.

INSTAL·LACIONS:

LA MAIORAZGA I MELILLA (VILA-REAL) I CARLOS TAULÉ (ORPESA).

EQUIPACIÓ:

BLANCA, BLAVA I GROGA.

PRIMER EQUIP:

LLIGA ELIT NACIONAL FEMENINA.

El Club Patí Vila-real des de fa uns anys està volcat en formar i educar a jugadors de hoquei línia des de molt joves en equips mixtes. Des del club pensen que l’esport, i en concret l’hoquei línia, en les categories inferiors ha de fomentar els valors de la igualtat i el companyerisme.

De fet, ja fa 6 temporades que organitzen la lliga interescolar d’hoquei línia on participen tant xiquets com xiquetes en edat escolar de Vila-real i dels voltants. Una lliga no tant competitiva on els patinadors coneixen l’esport i on el més important es passar-s’ho bé i conéixer gent.

El següent pas, si un xiquet o xiqueta vol continuar en el club, es apuntar-se als equips federats que juguen les lligues que organitza la federació valenciana i on el nivell d’exigència és més alt ja que cal entrenar tres dies a la setmana a més a més d’un dia de preparació física, més els partits en cap de setmana de la la lliga autonòmica on han de viatjar per tota la Comunitat Valenciana.

El club està format per 6 equips federats. Els alevins i infantils a més a més de la lliga autonómica també participen en la lliga nacional Or on els jugadors viatgen per tota Espanya en una lliga regular en format de tres seus.

La novetat d’aquesta temporada ha sigut la incorporació a l’equip sènior femení d’Ana Ucedo que a més a més fa la tasca de directora esportiva de totes les categories intentant aportar la seua experiència com a entrenadora i jugadora d’alt nivell.

També han aconseguit que els equips aleví, infantil i juvenil puguen entrenar al Pavelló Melilla, el que ha fet que milloren a nivell tècnic tots el jugadors. Ara només falta que la temporada que vé els benjamins també puguen entrenar en cobert.