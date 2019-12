IRLANDA Triplet del Golf Costa Azahar per al Mundial

El Club de Golf Costa Azahar va fer història en la gran final nacional de les Lligues PGA que es va disputar el primer cap de setmana de desembre al camp de La Sella Golf a Alacant. Tres jugadors del club es van proclamar campions del torneig en diverses categories, amb la qual cosa tots es classifiquen per a disputar el Mundial d’Irlanda el cap de setmana del 15 i 16 d’abril del proper 2020 a Dublí.

El club castellonenc, de fet, és el que té més representants entre els deu jugadors que s’han classificat com a campions, als que després s’han sumat també els subcampions.

La classificació dels tres jugadors del Club de Golf Costa Azahar té molt de mèrit ja que primer havien d’aconseguir una plaça per a la final autonòmica del Saler, sumant punts en un mínim de quatre tornejos dels deu que es disputen cada temporada per regions. A continuació calia guanyar la final de la Comunitat Valenciana per accedir al Campionat d’Espanya, el qual per primera volta donava accés al Mundial Champion of Champions, on competiran jugadors de categories de base de fins a 24 nacionalitats.

La categoria benjamí és la que més alegries va donar al club castellonenc, ja que Juan Miró Asorey i Clara Usó Jurado es van proclamar campions d’Espanya d’scratch. El primer va dominar en la categoria masculina per a tancar un any espectacular en el que també ha sigut campió d’Espanya sub-10 de pitch and putt i subcampió d’Espanya benjamí, per la qual cosa va ser guardonat recentment durant la Gala de Golf 2019 de la Comunitat Valenciana.

Per la seua banda, Clara també ha brillat enguany amb un primer lloc en la Lliga PGA de València i Castelló, a més d’un segon lloc en el rànquing sub-10 femení autonòmic.

La tercera campiona del Club de Golf Costa Azahar és la jugadora de categoria infantil Isabel Mas Pitarch, que anirà a Irlanda després de guanyar en la seua categoria. Com Juan, també va ser premiada en la gala autonòmica, ja que esta temporada s’ha proclamat campiona d’Espanya infantil i sub-16 de pitch and putt.

A banda de la classificació per a disputar el Mundial, els tres joves jugadors aconsegueixen el dret al rànquing mundial, la qual cosa els facilitaria la participació en tornejos arreu del món, tot i la seua joventut. Molts al·licients perquè aquests joves continuen esforçant-se per a millorar al Golf Costa Azahar.