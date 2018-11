El joc net es posa de moda als camps del futbol base INICIATIVES

En una època en la qual sovint apareixen en els informatius exemples de mal comportament per part dels aficionats dels equips de futbol, sembla que alguna cosa està cambiant, i que almenys en el món del futbol base l’esportivitat guanya terreny.

Així es va veure el darrer cap de setmana, en un partit entre el prebenjamí A del CF Promesas Castalia i el del CD Segorbe, disputat a Gaetà Huguet. Tots dos equips van donar una lliçó d’humiltat i joc net en el seu encontre de la setena jornada del seu campionat lliguer.

Tot va ocòrrer quan, amb 1-0 a favor dels castellonencs, el Segorbe es va disposar a traure una falta. L’entrenador del prebenjamí A albinegre, Carlos Lozoya, explica que «sempre els dic que es pose un jugador davant per a impedir que traguen ràpid, així que un dels nostres ho va fer».

Llavors un jugador de l’altre equip va demanar passos, però mentre el Promesas Castalia col·locava la barrera, el xiquet del Segorbe va xutar abans que pitara l’àrbitre, va pillar al porter local situat a un pal, i va marcar per l’altre, de manera que va empatar el partit.

Lozoya assenyala que «tots ens vam doner compte de seguida de l’errada de l’àrbitre, un xic molt jove que era la primera vegada que xiulava i se’l veía nerviós. Tot i que li vam dir que el gol no era vàlid, ell el va donar».

Però aleshores l’entrenador del Segorbe, que també se n’havia donat, els va dir quan anaven a traure del mig del camp «mireu, l’àrbitre s’ha equivocat, si voleu, no ens importa que els xiquets es deixen marcar un gol».

Tot un detall de joc net que Lozoya va agrair però «li vam dir que no feia falta, que era una errada de l’àrbitre i ja està, a seguir jugant com si res perquè tots ens podem equivocar».

precedent / No és la primera vegada que li ocorre una situació semblant a Lozoya, encara que l’altra vegada va ser al contrari. El tècnic explica que «fa uns anys entrenava a un benjamí i es va assenyalar una falta a favor de l’altre equip. Nosaltres anàvem a donar-los el baló per a traure, però un dels nostres jugadors va xutar de seguida des del mig de camp i va fer gol». Llavors l’equip dirigit per Lozoya es va deixar marcar un gol només es va traure del mig del camp, per a compensar el que acabava de passar.

El tècnic de futbol base creu que «aquestes situacions no deurien ser notícia perquè l’esportivitat hauria de ser una cosa normal, sobretot en aquestes categories».

I sembla que s’està en el bon camí. Així, cal agrair iniciatives com la del CF Moró, el qual en un cartell a les instal·lacions del futbol base recorda que «En aquet camp els protagonistes són els xiquets» i suggereix que els majors es dediquen a animar i aplaudir. També a l’estadi Noulas l’Ajuntament de Nules va col·locar uns cartells amb consells tant per als joves esportistes com per als seus pares a l’hora d’animar-los.