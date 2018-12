Juan Agüero, la nova perla argentina del Villarreal C

El talent i la precisió són dos dels conceptes que millor defineixen a Juan Agüero, un hàbil futbolista argentí que va recalar el passat estiu a la Cantera Grogueta, procedent de l’Atlético de Madrid i que està sent una de les grans sensacions del Villarreal C en aquest fructífer inici de campanya en què ha deixat empremta de la seua qualitat signant veritables golassos.

El jugador groc de 19 anys va néixer a l’Argentina. No obstant això, va posar rumb a Espanya amb només dos anys, completant així tota la seua etapa formativa al nostre país: «Vaig néixer a Mendoza, però sent molt xicotet la meua família va emigrar a Tarragona. Allà vaig començar a donar els meus primers tocs a la pilota. Vaig començar jugant al Santes Creus fins que vaig donar el salt a la Masia del Futbol Club Barcelona. Posteriorment, vaig recalar a l’Atlético de Madrid, on he militat els últims anys».

Aquest últim estiu, Juan Agüero va decidir canviar d’aires i penjar l’elàstica blanca i roja per vestir de groc: «El Villarreal és un club que m’ha agradat des de sempre. És una gran escola en què s’aposta pel bon joc. Per això, pensant que s’adaptava a les meues qualitats vaig decidir fer el salt al Submarí».

El jugador del planter groc és un apassionat del futbol i vol romandre vinculat a ell un cop concloga la seua carrera com a professional: «Estic estudiant anglès i també m’estic preparant un curs d’entrenador».

De la seua breu trajectòria plena d’èxits, Juan Agüero guarda inesborrables records. Entre ells, destaquen la seua participació amb la Selecció Espanyola Sub-16 i Sub-17 i la seua convocatòria amb l’Argentina Sub-20, els dos països que habiten en el seu cor: «Sóc argentí i la meua família també, però he viscut aquí des que tinc ús de raó. Per això, també em sento espanyol. És un orgull haver pogut vestir ambdues elàstiques», explica el davanter.

leo messi / Agüero reconeix, això sí, que «la crida de l’albiceleste va ser una mica més especial perquè vaig tenir el privilegi de poder entrenar amb el meu ídol, Leo Messi. És el meu referent des que era xicotet, em fascina la seua forma d’entendre el joc».

Finalment, el jugador groguet va augurar una gran temporada del Villarreal C. «Estem treballant tot l’equip molt bé. Segur que complirem amb les expectatives que tenim i farem enguany una gran temporada».