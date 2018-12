Ja han passat deu jornades de Lliga i encara no saben el que és perdre. S’han acostumat a guanyar, però no els falta la fam. L’Aleví A del Villarreal és un dels cinc conjunts de la Cantera Grogueta que manté la condició d’invicte al costat del Cadet A, Infantil A, Femení C i Benjamí A.

Amb 40 gols a favor i només 5 en contra, l’Aleví A s’està mostrant com un equip sòlid, amb les idees molt clares i amb la intenció de divertir al màxim en cada partit. Hi ha jugadors que destaquen pel que fa a la faceta anotadora dins de l’equip, encara que la força d’aquest Aleví A resideix en el grup. Indestructible i invencible. Almenys, per ara.

Un dels entrenadors d’aquest Aleví A és Mario Bárcena. En total són sis tècnics (Vicent Masià, Antonio Olmo, Carlos Moreno, Abdul Karim Hamidi, David Segarra i Mario Bárcena). Semblen molts, però cal recordar que també entrenen al Benjamí A. «La Superlliga de València És una de les categories alevins més complicades d’Espanya. Jo vinc d’entrenar a Cantàbria i és molt diferent. Aquí és molt difícil guanyar de més de tres gols. Hi ha molt bons equips i molt bons jugadors», comenta Mario Bárcena.

Un dels secrets d’aquest Aleví A és que molts jugadors porten temps compartint vestuari. «Els xavals porten molts anys junts. Es coneixen molt bé al camp. El fet d’estar invictes respon a un procés de formació. Els xics són molt bons, però és més important com entrenen i com s’han unit com a grup. Ho demostren en cada partit», assegura Mario Bárcena.

Els resultats no és el més important, però ajuden moralment al grup. «Estem satisfets de comptar els partits per victòries, però més per com està creixent l’equip respectant el procés d’aprenentatge. L’equip ha crescut moltíssim tant en els futbolístic com en el professional», finalitza el tècnic. L’Aleví A del Villarreal va a per totes.