L'atleta del Playas Ignacio Fontes aconsegueix el bitllet directe per a l'Europeu de Cross

Ignacio Fontes, atleta del CA Playas de Castellón, va tornar a ser el primer espanyol classificat sub-23 en el Cross de Soria, el que significa que va obtindre el bitllet directe per a l'Europeu de Cross de Tilburg (Holanda), que es disputarà aquest proper 9 de desembre, ja que els criteris de selecció deien que es prendrien en compte Atapuerca, Soria i Alcobendas, però que puntuen dos dels tres, pel que al vèncer en els dos primers, no té necessitat de córrer en Alcobendas per estar ja seleccionat.

Un nou èxit per a un atleta com Fontes, la progressió del qual és imparable des dels 14 anys quan va batre el rècord nacional de 1.000 metres (2’34”12) i que a la seva edat, 20 anys, és plenament conscient de les seves possibilitats en l'atletisme. “Si la gent espera alguna cosa diferent de mi és perquè m'ho he guanyat i perquè jo mateix he deixat que el meu propi cap l'hi crea”, ha reconegut.



L'atleta nascut a Granada mostra l'optimisme que acompanya la seva joventut “i el treball fet en Soria” que li concedeix “tres setmanes per posar el cos a to” i preparar la cita de Tilburg. “No dono un mèrit especial al que faig. Solament és una oportunitat que m'ha donat la vida”, ha explicat Ignacio Fontes, que a més a més és estudiant de Medicina.

Fontes és un atleta de 800 i 1.500 metres que ho té clar: “Ningú va a fer el que tu no facis sigui en la pista o a la universitat”.