Les noves oficines, tot just acabades de reformar, de l’empresa Amadeo Martí Carbonell SL (AMC) van ser l’escenari on 10 jugadors del Club Handbol Nules van rebre les beques acadèmic-esportives AMC que cobreixen tots els costs anuals com a jugadors del club.

Aquesta és la segona edició d’unes beques que s’estan consolidant i de les que poden ser beneficiaris tots els jugadors del club, tenint en compte aspectes com la renda familiar, l’expedient acadèmic o l’assistència als entrenaments. De fet, el president del CH Nules, Héctor García, destaca «l’augment dels percentatges d’assistència als entrenaments, així com la millora notable en la majoria dels expedients acadèmics que ens han arribat enguany respecte a l’anterior edició de les beques».

García afirma que «la correcta organització del temps lliure i l’esforç constitueixen dos dels principals pilars per assolir l’èxit, i amb aquest projecte, busquem que els jugadors del club tinguen un millor futur, dins i fora de la pista».

Per la seua banda, Amadeo Martí afegeix que «amb aquestes beques no només es cobreix la manca de mitjans que puguen tindre algunes famílies, sinó que es posa en valor l’esforç, el treball i el sacrifici dels joves per assolir les seues metes».