La localitat d’Onda acull del 23 al 26 de maig una de les seus de la fase de sectors del Campionat d’Espanya d’handbol infantil femení, amb la participació del club local, Handbol Onda.

L’inici del torneig no va poder ser millor per a les d’Onda, que es van imposar el dijous a l’Orbitalia BM Águilas per un clar 33-13. El següent partit de l’Handbol Onda les enfrontarà hui al Colegio Maravillas Benalmádena, des de les 18.00 hores al pavelló poliesportiu Víctor Cabedo, mentre que demà es jugaran les finals des de les 11.00 hores.

El primer del grup de tres equips de l’Handbol Onda s’enfrontarà al primer del grup format pel OAR Gracia i el BM Pozuelo, amb una plaça en joc per a la fase final del Campionat d’Espanya, que enfrontarà del 5 al 9 de juny al millor equip de cadascun dels huit sectors.

L’Handbol Onda hi participa com a subcampió autonòmic, amb Rubén Muñoz com a tècnic, i s’espera que la localitat reba durant aquests dies un miler de persones, amb un impacte econòmic de més de 30.000 euros i un ple al 100% dels hotels. Una bona manera d’unir esport i turisme per a donar a conéixer tots els atractius d’Onda als visitants.