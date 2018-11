Martina va viatjar a Vitoria

La jove Martina Caparrós va complir un somni ara just fa una setmana. Amb 10 anys, la jugadora de l’equip femení de l’Andiamo Vila-real va formar part de l’expedició del Villarreal CF per al partit davant l’Alavés gràcies a la promoció Viatja amb el Villarreal CF que et porten el projecte Endavant Villarreal i el periòdic Mediterráneo, i amb la qual un xiquet o xiqueta pot acompanyar als cracks del Submarí en els seus partits a docimicili de la lliga espanyola de Primera Divissió juntament amb un familiar major d’edat.

A Martina li va somriure la fortuna en el primer sorteig d’aquesta temporada i va poder volar amb el mateix avió que els jugadors de Javi Calleja, als quals va conéixer i a més li van signar una samarreta del Villarreal.

Els millors moments van arribar a l’estadi de Mendizorroza, on Martina va poder animar al seu equip favorit en el partit davant l’Alavés, i sobretot va celebrar el gol del jugador que més admira, Gerard López.

La jove va tornar d’aquest viatge amb un bon grapat de records inoblidables, mentre que Yago Troncho i Rodrigo Montoliu, tots dos amb 9 anys, ja guarden uns tresors invaluables, un baló i una samarreta signats pels cracks del conjunt groguet.

Així que ja ho saps, si la teua il·lusió també es acompanyar asl jugadors del primer equip del Villarreal CF en un partit de lliga fora de casa o aconseguir magnífics regals, només cal que formes part d’un dels clubs esportius que tinguen una relació amb el club groguet, com pertànyer al Projecte Endavant.

Si és així, envia’ns des del teu mòbil, per whatsup o correu electrònic, una fotografia la qual podrà ser publicada en el suplement Esport Jove en la qual estigues jugant amb els teus companys d’equip, animant al Villarreal a l’Estadi de la Ceràmica o el que vulgues. No esperes més, i que tingues molta sort!