El millor regal per al Gimnàstic la Plana MILLORES

La vesprada del dissabte 15 de desembre va ser temps per a la celebració i les emocions al parc esportiu Sindical. El Club Gimnàstic la Plana complia el seu vintè aniversari i ho va voler compartir amb la ciutadania de Castelló amb una festa que va servir també com a inauguració oficial del pavelló de gimnàstica.

En funcionament des de setembre, la instal·lació ha suposat un salt qualitatiu per al club, que durant la cerimònia va rememorar les diferents ubicacions que les gimnastes de Castelló han utilitzat per entrenar durant els darrers 20 anys.

Una visiblement emocionada presidenta del Club Gimnàstic la Plana, Bea García, va voler agrair el treball de «les més de 400 gimnastes, dels seus pares y mares, de les entrenadores i de molta gent que ens ha ajudat de forma desinteressada».

«També vull agrair al Patronat d’Esports, que ens ha acompanyat en aquest llarg trajecte, recolçant-nos en forma de patrocini i promoció, i facilitant-nos les instal·lacions més apropiades en cada moment», va afegir García, qui també va agrair al regidor d’Esports, un Enric Porcar que «ha sigut molt sensible a les nostres necessitats, que ha fet tot el possible perquè avui estiguem entrenant en aquest pavelló i que sempre ha comptat amb l’opinió del nostre club».

Porcar va acudir a la cerimònia i va tenir unes paraules per a la gent del club: «La valoració que té el Club Gimnàstic la Plana a la ciutat és extraordinària, per això quan vam tenir la mínima possibilitat de dedicar un espai com aquest a la gimnàstica, no ho vam dubtar». Una instal·lació sobre la que el regidor va declarar: «No estem parlant d’una obra faraònica, sinó d’invertir els diners en coneixement i fer cada pas de la mà de la gent que ha d’utilitzar el pavelló».

El Patronat d’Esports va invertir aquest estiu 183.700 euros (IVA inclòs) en la remodelació del pavelló Sindical. La principal actuació ha sigut la realització d’un fossat homologat d’1,5 metres de profunditat, recobert amb daus d’escuma per a esmorteir les caigudes de les gimnastes. Això permet a les esportistes realitzar figures més arriscades al comptar amb la protecció adequada. També es va obrir una sala d’espills que permet millorar el treball postural i es van rehabilitar els vestuaris (quatre per a les esportistes, un per a l’àrbitre i un altre per a infermeria i sala de massatges i fisioteràpia), entre d’altres millores.