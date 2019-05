Minoo Mousavi i Carla Bernat, les primeres dames del golf a Castelló

El golf provincial busca la versió femenina de Sergio García i sembla que està més a prop de trobar-la. En el darrer Campionat d’Espanya sub-16 dues jugadores del Grau de Castelló, Minoo Mousavi Nejad i Carla Bernat Escuder, de 15 anys, van estar a punt de pujar al podi i acabaren empatades en el quart lloc.

Carla es va iniciar en aquest esport amb només 5 anys, primer compaginant-ho amb el tenis, i ja amb 10 anys va triar el golf. Eixa es l’edat amb la que va començar Minoo, que reconeix que «al principi no m’agradava jugar-hi, però com que ho feien el meu germà i el meu pare, vaig començar a agafar els pals i en veure que se’m donava bé em vaig enganxar».

Minoo agraeix «el suport que ens dona a tots Amancio Sánchez, president del Club de Golf Costa Azahar, i que han aconseguit reunir a molts xiquets en la seua escola de golf». Per la seua banda, Carla, que va canviar aquest club pel Club de Campo del Mediterráneo fa un any i mig, destaca que «m’han donat una gran acollida, Víctor García m’ha tractat molt bé i fins i tot he pogut jugar un parell de vegades amb Sergio».

El de Borriol, no cal dir-ho, és el referent de Carla «per la seua actitud, garra i swing». Minoo segueix més Rory McIlroy «pel seu joc, i m’agrada com es comporta al camp Dustin Johnson».

reptes / En el seu primer any com a cadet, Minoo tracta de «millorar el swing per a recuperar distància». Ara està contenta amb el seu putt perquè «abans em feia perdre molts llocs als tornejos però ho he treballat prou i en el Nacional sub-16 es va notar». La jove recorda especialment la seua victòria en el Nacional sub-14, on «vaig jugar molt bé, i això que el darrer dia tenia dos jugadores a només un colp per darrere, però estava molt tranquila».

Per la seua banda, Carla, que ja és cadet de segon any, destaca en el joc curt i creu que «el millor que tinc és la meua actitud, ja que soc molt competitiva i mai em rendeixo». A més, també tracta de millorar el putt, «perquè és la part més important del joc».

Pel que fa al darrer Nacional sub-16, Carla explica que «el primer dia vaig començar amb alguns nervis, però se’m van anar passant, tot i que em va faltar rematar el segon dia per haver pogut tindre un millor resultat».

Minoo competix del 26 al 29 de maig en el Campionat d’Espanya absolut, on Carla no estarà ja que la Federació Espanyola l’ha seleccionada per al Match Anglaterra-Espanya sub-16 que es juga aquest mateix cap de setmana al Woodhall Spa Golf Club.

Totes dues somien amb ser professionals i arribar lluny en el golf. Minoo confessa que li agradaria «jugar un torneig del PGA Tour» i Carla vol «compaginar els estudis als Estats Units amb una beca per a fer esport». Somnis que ja van camí de ser realitat.