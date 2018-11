Molta diversió i valors socials en la visita del Villarreal B a La Bartola

Els jugadors del Villarreal B, després d’un intens entrenament en el qual va regnar el bon rotllo, van colgar les botes, van passar per la dutxa i van pujar a l’autobús per a visitar uns amics molt especials. El Mini Submarí va iniciar aquesta setmana l’aventura d’Endavant Igualtat 2018-19, una experiència que aquesta temporada compartiran amb el CEEM La Bartola, un centre d’atenció per a persones amb malalties mentals cròniques, discapacitats físics i persones amb dany cerebral sobrevingut, el qual està ubicat a Benicàssim.

El coordinador de CEEM La Bartola, Juan Higueras, explica en què va consistir aquesta primera trobada entre tots dos col·lectius: «Hem planificat les activitats per a aquesta temporada. L’objectiu principal és que els jugadors coneguen la realitat i el dia a dia dels nostres usuaris».

Durant l’activitat, Higueras va explicar als jugadors del Mini Submarí com es produeixen les malaties mentals. «Fonamentalment, la malaltia mental es produeix per un cúmul de factors. Hi ha una predisposició genètica i després alguna cosa que ens estressa. Consum de drogues, mal d’amors, fracas laboral... Moltíssimes coses. Un factor genètic que no controlem i alguna cosa que estressa el nostre cervell, i això provoca que es desencadene una malaltia mental».

balanç positiu / També va valorar el balanç de la iniciativa grogueta Endavant Igualtat, la qual porten desenvolupant els equips de futbol 11 de la Cantera Grogueta des de la campanya 2015-16. «El balanç es super positiu. La implicació del Villarreal és mutua en aquest projecte que continua creixent. Hi ha encara marge de col·laboració. És una relació win-to-win. A nosaltres ens enriqueix aquest contacte, ja que ens genera bones experiències i als jugadors els serveix per a conéixer realitats que probablement desconeixen i per a adquirir valors», va manifestar.

El davanter del Villarreal B, Mario González, per exemple, comparteix aquest parer després d’haver completat l’activitat: «Compartir temps amb ells és molt satisfactori per a nosaltres. Ells gaudeixen molt i nosaltres aprenem dels que ens conten. Per exemple, jo he tingut l’oportunitat de conéixer Daniel, un dels usuaris del centre, que m’ha estat relatant la seua vida. Fins fa poc feia vida normal, però per un problema de naixement se li va produir un brot psicòtic i va acabar desenvolupant una malaltia mental».

El golejador burgales, com altres companys del filial, ja havia visitat el centre en etapes anteriors. Així, explica que «ja havia vingut, així que quan hi he entrat, he saludat al director i li he preguntat per alguns amics que va fer fa uns anys. Alguns estan ací i hem pogut saludar-los de primera mà. Altres ja no estan al centre i han pogut reprendre les seues vides després d’eixir del centre. M’he emportat una gran alegria», va concloure el jugador del Villarreal B.