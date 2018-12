El NBF Castelló regna a la Copa Júnior Preferent

El júnior del Nou Bàsquet Femení Castelló va viure un cap de setmana màgic en guanyar el títol de campiones de la Copa Preferent.

El camí cap a aquest triomf es va iniciar el divendres 7 de desembre, quan les joves jugadores es van imposar al pavelló municipal d’Oliva, on es va disputar la competició, al CB Jorge Juan de Novelda. Si les castellonenques van ser molt superiors a les d’Alacant, com reflexa el 63-25 final, l’igualtat va presidir la semifinal del dissabte, on el NBF va guanyar el CB Teixereta d’Ibi per un ajustat 57-62.

L’equip que dirigeix Carles Llinares es va plantar així a la final del campionat, on el matí del diumenge va derrotar l’Ercros Almussafes per 47-58.

la gran final / Després d’un inici amb alguns dubtes i molta por, les de la Plana van aconseguir dominar el temps del partit mitjançant bones defenses i van anular el parcial inicial favorable a les d’Almussafes.

Dos triples d’Inés Beltrán i un altre d’Elena Baca van donar al NBF el primer avantatge important al marcador. A més, la incorporació d’Irene Colas va permetre que les castellonenques dominaren el rebot, la qual cosa va fer que pogueren córrer i castigar el balanç defensiu rival.

El NBF Castelló va iniciar la segona part amb tres bones defenses consecutives, la qual cosa els va permetre agafar una bona renda que van aconseguir mantindre fins a la fi del partit.

Cal destacar l’espectacular esforç de les jugadores, les quals no van deixar de treballar en tot el torneig i van fer que l’ambient de competició fóra immillorable. Menció especial a més per a Inés Beltrán, que va ser guardonada com a MVP de la final, la qual cosa va arrodonir un cap de setmana per al record.