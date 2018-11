Participa en els tornejos oficials del Villarreal

El Villarreal CF ja ha obert el termini d’inscripció per a poder inscriure’s als seus tornejos oficials de futbol base. Apunta’t i gaudeix del millor futbol de la mà del Villarreal!

Aquesta nova temporada el club groguet organitza quatre competicions: Villarreal Yellow Cup Easter, Villarreal Final Cup, Villarreal Yellow Cup Summer i Costa Girona Cup. Totes aquestes estan orientades a que els més joves puguen viure una experiència inoblidable amb la pràctica del seu esport favorit. Els jugadors del primer equip encarregats de presentar els tornejos han sigut Santi Cazorla, Pablo Fornals, Gerard Moreno, Miguel Layún i Nico Sansone.

Villarreal Yellow Cup Easter

La Villarreal Yellow Cup Easter (18 al 21 de abril de 2018) és un torneig de futbol base internacional que t’ofereix la possibilitat de celebrar la Setmana Santa d’una forma única i especial. A més, permeterà als participants practicar l’esport rei a la Ciutat Esportiva del Villarreal o la Ciutat Esportiva Pamesa Cerámica i gaudir d’unes vacances a la zona turística de Benicàssim. Aquesta competició de futbol base reuneix en quatre dies equips del territori espanyol i d’altres països per a compartir experiències imborrables. Durant aquestos dies de competició, es programaran un gran nombre d’activitats complementàries per a arrodonir el torneig, com per exemple gaudir amb una visita a l’Estadi de la Ceràmica, fer turisme per la zona, coctel de benvinguda, sopar de líders, atraccions als camps i Village grogueta.

Tanmateix, com activitat estrela del torneig, els participants podran viure l’encontre lliguer entre Villarreal i Leganés en viu des de l’Estadi de la Ceràmica.

Pots obtindre més informació sobre aquest torneig visitant la pàgina web http://easter.villarrealyellowcup.com/

Villarreal Final Cup

La Villarreal Final Cup (14 a 16 junio de 2018) és un torneig de futbol base dirigit a tots aquells jugadores que cada cap de setmana gaudeixen de l’esport rei. Una forma única i especial de concloure la temporada de la millor manera. Gaudeix al màxim d’un cap de setmana a la zona turística costera de Benicàssim amb els teus companys d’equip, viu cada partit com una final a la Ciutat Esportiva del Villarreal CF o la Ciutat Esportiva Pamesa Ceràmica, la qual els darrers anys s’ha convertit en la seu habitual de LaLiga Promises. Amb l’objectiu de gaudir al màxim eixe cap de setmana i fer del torneig una experiència inoblidable, el Villarreal CF ha programat un gran nombre d’activitats complementàries, com ara visitar l’Estadi de la Ceràmica, el parc aquàtic Aquarama i gaudir d’atraccions a les instal·lacions esportives del club.

Pots obtindre més informació sobre aquest torneig amb una visita a la pàgina web: http://www.villarrealfinalcup.com/

Villarreal Yellow Cup Summer

La Villarreal Yellow Cup Summer (21 al 24 de junio de 2018) és un torneig de futbol base que t’ofereix la possibilitat de clebrar la fi de la temporada d’una manera molt especial juntament amb els teus companys d’equip a la meravellosa zona turística de Benicàssim, lloc que té el major nombre de banderes blaves de tot el Mediterrani i, a la vegada, practicar el teu esport favorit a unes instal·lacions esportives d’alt rendiment a escala nacional, com són la Ciutat Esportiva del Villarreal CF o la Ciutat Esportiva Pamesa Ceràmica. Aquest torneig de futbol base disposa d’un gran cartell d’equips procedents de tota la geografia nacional, però també de tots els racons del món. Durant quatre dies, joves talents de tot el món compartiran una experiència que no oblidaran la resta de la seua vida. Durant aquest genial torneig de futbol es programaran un gran nombre d’activitats complementàries per a arrodonir uns dies irrepetibles, com ara visitar l’Estadi de la Ceràmica, conéixer el litoral mediterrani, gaudir d’un coctel de benvinguda, un sopar de líders, una festa del torneig, atraccions als camps i una entrada de bades per al parc aquàtic Aquarama i Village Grogueta.

Pots obtindre més informació del torneig a la pàgina web: http://summer.villarrealyellowcup.com/

Costa Girona Cup

La Costa Girona Cup (26 al 30 de junio de 2018) és un espectacular torneig de futbol base de primera, en el qual es reuneixen un gran nombre de jugadors i jugadores procedents de tots els racons del món per a competir amb els seus equips o seleccions. Aquest torneig de futbol base, considerat com un dels millors del panorama nacional, combina la diversió del futbol amb els encants i l’atracció turística de la Costa Brava. Aquest torneig es desenvolupa durant cinc dies de molta intensitat a un dels escenaris més impresionants de la Península Ibèrica, on es combina la magnificència dels Pirineus amb les majestuoses costes del Mediterrani. L’esdeveniment se celebra a unes excel·lents instal·lacions de futbol, en les quals els joves i els seus familiars podran vibrar amb una gran varietat d’activitats esportives i lúdiques les quals els permetran gaudir d’unes merescudes vacances.

Pots obtindre més informació sobre aquest torneig a la pàgina web: http://www.costagironacup.com/

A més, pots combinar la Costa Girona Cup amb la Villarreal Yellow Cup Summer. El Villarreal CF ofereix l’oportunitat de gaudir d’una estada de deu dies (nou nits) practicant l’esport rei en instal·lacions esportives de primera escala com les ciutat esportives groguetes i les millors instal·lacions esportives de la Costa Brava. A més, els participants podran completar aquestes divertides vacances amb activitats com visitar l’Estadi de la Ceràmica, o el parc aquàtic Aquarama.

Pots obtindre més informació a la web: http://www.torneosinternacionalesvillarrealcf.com/.