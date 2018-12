El Prebenjamí B signa un inici de somni i es consolida en el liderat

El talent brilla en cada un dels jugadors del Prebenjamí B, un equip format per joveníssims futbolistes que, després de concloure l’any de psicomotricitat, han fet el salt al futbol 8. En aquests primers mesos de campanya, les sensacions estan sent excel·lents.

El combinat dirigit per Vicente Pallarés, Lourdes Vilches i Sergi Campos lidera el Grup 2 de la Categoria Prebenjamí de primer any de Castelló, amb quatre punts d’avantatge sobre el Ripollés. Tot un èxit que des del cos tècnic valoren positivament. «Estan experimentant un creixement majúscul cada setmana. Intentem que els xiquets vagen adaptant-se a poc a poc a la filosofia del Villarreal. Tractem que els jugadors siguen intel·ligents i es valguen per si mateixos», explica Vicente Pallarés.

La seua impressionant posició a la taula no és fruit de la casualitat sinó de la bona feina dels xiquets, que afronten cada entrenament amb la major de les il·lusions: «Són un grup fantàstic. Vénen amb moltes ganes i són molt intel·ligents. Capten tot el que els expliquem i són capaços de plasmar-ho sobre el terreny de joc».

Els grocs, que ja han guanyat el Torneig de Castelló Base al Gaetà Huguet i el d’Esdeveniments Esportius de Castelló en el Chencho, són un equip atrevit i que brilla per la intel·ligència dels seus futbolistes: «Som un equip amb bona circulació de pilota i que tractem de recuperar la possessió com més prompte millor. Tenim bona entrada pels costats, el que ens permet generar un gran nombre d’ocasions».

Finalment, el tècnic de l’equip, ressalta que, tot i el magnífic inici de l’equip, l’únic objectiu dels grocs és seguir creixent: «No mirem la classificació. Ens centrem en el creixement personal i esportiu dels xics, que vénen amb molta il·lusió i ganes d’aprendre».